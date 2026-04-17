В Украину возвращаются апрельские заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус (карта)

14:40 17.04.2026 Пт
2 мин
Резкое падение температуры ночью может нанести вред раннецветущим плодовым деревьям
aimg Ирина Костенко
В ближайшее время ночные температуры существенно изменятся (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают о резком похолодании ночью. Опасные для некоторых растений заморозки на почве и даже в воздухе вероятны во многих областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

Где и когда именно синоптики прогнозируют заморозки

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются, в частности, по территории Киевской области.

Речь идет о заморозках (0-3°C) на поверхности почвы:

  • ночью 19 апреля;
  • ночью 20 апреля.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Сообщается также, что "заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, заморозки (0-3°C) на поверхности почвы вероятны:

  • 19 апреля - в северной части страны;
  • 20 апреля - в северных, восточных и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой).

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.

Заморозки на поверхности почвы 19 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем заморозки (0-3°C) в воздухе вероятны 20 апреля:

  • в Черниговской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области.

Заморозки на поверхности почвы и в воздухе 20 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра и снова напомнили, что такие погодные условия "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

