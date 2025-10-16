UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Україну охопила нова хвиля екстрених відключень

Фото: екстрені відключення електроенергії введено в усіх регіонах України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В України сьогодні ввечері за вказівкою "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У дописі йдеться, що у всіх регіонах України ввечері четверга, 16 жовтня, застосовано екстрені відключення.

Зазначається, що до кінця доби в усіх областях продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У деяких областях діють графіки аварійних відключень - вони не є графіками погодинних відключень, які передбачають чіткі часові рамки.

Введення графіків аварійних відключень відбувається в аварійних випадках, коли необхідно оперативно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тривалість знеструмлення при цьому неможливо спрогнозувати.

Відключення в України

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські загарбники завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Зазначимо, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні знову вимушено запровадили відключення світла.

При цьому переважним чином це аварійні відключення - коли жодні графіки не діють. Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

У Києві та в Київській області сьогодні, 16 жовтня, вже один раз запровадили відключення - щоправда, в середині дня їх скасували.

УкраїнаУкренергоГрафіки відключення світлаВідключеня світла