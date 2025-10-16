Україну охопила нова хвиля екстрених відключень

Відключення в України

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські загарбники завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Зазначимо, що через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі в Україні знову вимушено запровадили відключення світла.

При цьому переважним чином це аварійні відключення - коли жодні графіки не діють. Припускається, що аварійні відключення світла в низці регіонів можуть тривати щонайменше ще тиждень.

У Києві та в Київській області сьогодні, 16 жовтня, вже один раз запровадили відключення - щоправда, в середині дня їх скасували.