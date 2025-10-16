У Києві та ряді областей скасували екстрені відключення світла

У Києві і кількох областях скасували екстрені відключення світла. При цьому користувачів закликали заощадливо користуватись електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК, та повідомлення "Черкасиобленерго" й Telegram "Харківобленерго".

"16 жовтня з 12:48 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень. Необхідність ощадливо споживати електроенергію актуальна. Зверніть увагу на роботу енергоємних приладів, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів", - зазначили у "Черкасиобленерго".

Також повідомляється, що графіки аварійних відключень скасовані й у Харківській і Черкаській областях.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - зазначили у ДТЕК.

Росіяни атакують енергетику України

Через нові російські обстріли інфраструктури в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де діють обмеження і коли можливе нове навантаження на мережу.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по енергетиці, застосувавши 320 дронів та 37 ракет, більшість з яких - балістика.

Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини.

Зокрема через удар РФ по Ніжинському району Чернігівської області опинилися знеструмленими 607 споживачів.

Як зазначив президент України, цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про те, де і чому немає світла в Україні і кого можуть відключити сьогодні після 16:00 – читайте у матеріалі РБК-Україна.