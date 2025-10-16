Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. В окремих регіонах це може тривати довше.
Про це РБК-Україна повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко.
"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", - сказав Зайченко.
При цьому він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.
Відключення світла
Нагадаємо, 16 жовтня в Україні складна ситуація в енергосистемі зумовила аварійні відключення світла. При цьому графіки поки що не діють.
Аварійні відключення застосовані в таких областях:
- Київській,
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- частини Хмельницької та Черкаської.
Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
НБУ в липні заявляв, що завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.
НБУ знизив оцінку дефіциту електроенергії до 1% у 2025 році. У квітні прогноз був утричі гіршим - дефіцит тоді оцінювали у 3%.
За оновленим прогнозом Нацбанку, у 2026 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту залишиться на рівні 1%. А 2027 року потреби в імпорті електроенергії взагалі не буде.
Такі незначні обсяги дефіциту практично не впливатимуть на темпи економічного зростання. Крім того, зниження потреб в аварійних джерелах живлення зменшить витрати бізнесу та тиск на інфляцію.