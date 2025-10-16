Київ та ряд областей в Україні ввели екстрені відключення світла: повний перелік

У Києві та ряді областей України на фоні ударів росіян по енергетичних об'єктах повідомили про застосування екстрених відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення обленерго.

За даними "Укренерго", через складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Київ

"У Києві також діють екстрені відключення", - зазначили у Yasno.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі.

Київська область

"За командою "Укренерго" у Київській області також застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

Дніпропетровська область

"Дніпропетровщина: екстрені відключення. За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що в разі змін оператор буде оперативно інформувати користувачів про оновлення.

Черкаська область

"За командою НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 09:09 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у "Черкасиобленерго".

У компанії зазначають, що сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Полтавська область

"16 жовтня 2025 року з 9:09 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - зазначили у "Полтаваобленерго".

Послуги з розподілу електричної енергії будуть відновлені після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго".

Кіровоградська область

"З 09:21 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено графік аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у "Кіровоградобленерго".

Також повідомляється, що у разі одночасного введення ГАВ та ГПВ час відключення може бути збільшено.

Сумська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - зазначили у "Сумиобленерго".

Графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тому тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.

"Єдина причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія РФ проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ", - додали у компанії.

Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК "Укренерго".