Украину охватила новая волна экстренных отключений

Отключения в Украине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

В течение последних нескольких недель российские захватчики нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры

Отметим, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине снова вынужденно ввели отключения света.

При этом преимущественным образом это аварийные отключения - когда никакие графики не действуют. Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продолжаться как минимум еще неделю.

В Киеве и в Киевской области сегодня, 16 октября, уже один раз ввели отключения - правда, в середине дня их отменили.