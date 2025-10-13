Зеленський очікує проблем зі світлом: після 1-2 атак доведеться імпортувати

Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - зазначив президент. За словами Зеленського, Україна завжди використовує можливість імпортувати електроенергію під час зими. Така можливість для України "завжди відкрита, і це важливо".