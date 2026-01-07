На Україну насувається південний циклон: як зміниться погода вже завтра, 8 січня

Впродовж завтрашнього дня, 8 січня, погода в Україні очікується "складна". Місцями ймовірні сильні опади - сніг, мокрий сніг і навіть дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра (у четвер, 8 січня), в Україну "прискаче" південний циклон.
"Через це прогноз буде простий, а ось синоптична ситуація - складна", - зауважила Діденко.
Так, на заході України очікується сніг.
На півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг.
На решті території України - дощі.
"Опади будуть часом сильними", - наголосила синоптик.
Крім того, впродовж завтрашнього дня очікуються:
"Скрізь посилиться вітер до сильного", - повідомила Діденко.
Виходячи з її прогнозу, завтра в Україні будуть також значні температурні контрасти:
"Ось такі вони, південні циклони", - зауважила метеоролог.
У Києві в четвер очікуються мокрий сніг і часом - дощ (опади можуть бути сильними).
Крім того, Діденко попередила мешканців і гостей столиці про сильний північно-східний вітер.
Температура повітря:
"Такі бурхливі атмосферні процеси можуть впливати на самопочуття, ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах. Південний циклон, що тут скажеш", - підсумувала фахівець.
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, вночі 8 січня очікується:
Тим часом на день четверга синоптики прогнозують:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов в Україні впродовж 8-11 січня 2026 року.
Так, негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.
Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.