На Украину надвигается южный циклон: как изменится погода уже завтра, 8 января

Почему погода в Украине завтра будет "сложная"

Согласно информации эксперта, завтра (в четверг, 8 января), в Украину "прискачет" южный циклон.

"Из-за этого прогноз будет простой, а вот синоптическая ситуация - сложная", - отметила Диденко.

Так, на западе Украины ожидается снег.

На севере и в Винницкой области - мокрый снег.

На остальной территории Украины - дожди.

"Осадки будут временами сильными", - подчеркнула синоптик.

Кроме того, в течение завтрашнего дня ожидаются:

налипание мокрого снега;

гололед;

гололедица.

"Везде усилится ветер до сильного", - сообщила Диденко.

Южный циклон над Украиной 8 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

Исходя из ее прогноза, завтра в Украине будут также значительные температурные контрасты:

на западе - от 3 до 7 градусов мороза;

на севере - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

в центре - от 2 градусов мороза до 6 градусов тепла;

на востоке - от 3 до 6 градусов по Цельсию;

на юге - от 7 до 14 градусов выше нуля.

"Вот такие они, южные циклоны", - отметила метеоролог.

В Киеве в четверг ожидаются мокрый снег и временами - дождь (осадки могут быть сильными).

Кроме того, Диденко предупредила жителей и гостей столицы о сильном северо-восточном ветре.

Температура воздуха:

ближайшей ночью - около 4 градусов мороза;

завтра днем - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

"Такие бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, усложнять работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах. Южный циклон, что тут скажешь", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 8 января ожидается:

умеренный снег и дождь;

температура воздуха в среднем от 2 до 4 градусов мороза.

Между тем на день четверга синоптики прогнозируют:

значительный мокрый снег и дождь;

температуру воздуха от 0 до 2 градусов со знаком минус.

Прогноз погоды на 8 января от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)