Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолодніше

Де в Україні завтра можливі прояснення

Згідно з інформацією експерта, впродовж четверга прояснення чи "якісь паузи у сірій листопадовій пелені" можливі лише у західних областях України.

На решті території, за її словами, - щільна хмарність. Місцями - невеликі дощі.

Вітер при цьому очікується західний, південно-західний.

"Невеликий або помірний", - уточнила Діденко.

Вона додала також, що "сьогодні, завтра і в суботу - магнітні бурі".

В яких областях буде найхолодніше

Синоптик повідомила, що впродовж завтрашнього дня найвища температура повітря (+9+13 градусів за Цельсієм) очікується:

у південній частині України;

на заході нашої країни.

На решті території - близько 7-11 градусів вище нуля.

При цьому (виходячи з прогностичної карти температури повітря) осередком найпрохолоднішої погоди в Україні завтра буде "острівець", який складатиметься:

із Чернігівської області;

із Київської області;

із Черкаської області.

Там денна температура повітря може бути близько +5+9 градусів за Цельсієм.

Температура повітря в Україні 13 листопада (карта: facebook.com/tala.didenko)

У Києві впродовж 13 листопада переважатиме хмарна погода.

"Із невеликим дощем вночі та вранці. Вдень - без істотних опадів", - додала Діденко.

Температура повітря у столиці завтра очікується невисокою - близько 6-7 градусів вище нуля.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Фахівець розповіла також про "температурні вправи на гімнастичних кільцях" впродовж наступних днів:

у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може трохи потеплішати (до +10+14 градусів);

у неділю (16 листопада) - може відчутно похолоднішати (до орієнтовно +4+9 градусів), при цьому "у південній частині ще буде тепло";

у понеділок (17 листопада) - може бути черговий "ривок" до +9+13 градусів;

з вівторка (18 листопада) - може "добряче похолоднішати".

"Одягаємося "згідно-відповідно", тримаємо себе в рівновазі, займаємося творчістю, яка подобається... І не забути про зимову гуму", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)