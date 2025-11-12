Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолодніше

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 13 листопада - у більшості областей України переважатиме хмарна погода. Місцями ймовірні невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, впродовж четверга прояснення чи "якісь паузи у сірій листопадовій пелені" можливі лише у західних областях України.
На решті території, за її словами, - щільна хмарність. Місцями - невеликі дощі.
Вітер при цьому очікується західний, південно-західний.
"Невеликий або помірний", - уточнила Діденко.
Вона додала також, що "сьогодні, завтра і в суботу - магнітні бурі".
Синоптик повідомила, що впродовж завтрашнього дня найвища температура повітря (+9+13 градусів за Цельсієм) очікується:
На решті території - близько 7-11 градусів вище нуля.
При цьому (виходячи з прогностичної карти температури повітря) осередком найпрохолоднішої погоди в Україні завтра буде "острівець", який складатиметься:
Там денна температура повітря може бути близько +5+9 градусів за Цельсієм.
У Києві впродовж 13 листопада переважатиме хмарна погода.
"Із невеликим дощем вночі та вранці. Вдень - без істотних опадів", - додала Діденко.
Температура повітря у столиці завтра очікується невисокою - близько 6-7 градусів вище нуля.
Фахівець розповіла також про "температурні вправи на гімнастичних кільцях" впродовж наступних днів:
"Одягаємося "згідно-відповідно", тримаємо себе в рівновазі, займаємося творчістю, яка подобається... І не забути про зимову гуму", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що зараз синоптичні процеси на території України зумовлені проходженням циклону. Проте пізніше ймовірний вплив на погоду більш прохолодного повітря з північного заходу.
З огляду на таку перспективу експерт пояснила, чи варто чекати снігу в Україні під час прийдешнього похолодання.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.