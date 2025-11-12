Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всего

Где в Украине завтра возможны прояснения

Согласно информации эксперта, в течение четверга прояснения или "какие-то паузы в серой ноябрьской пелене" возможны только в западных областях Украины.

На остальной территории, по ее словам, - плотная облачность. Местами - небольшие дожди.

Ветер при этом ожидается западный, юго-западный.

"Небольшой или умеренный", - уточнила Диденко.

Она добавила также, что "сегодня, завтра и в субботу - магнитные бури".

В каких областях будет холоднее всего

Синоптик сообщила, что в течение завтрашнего дня самая высокая температура воздуха (+9+13 градусов по Цельсию) ожидается:

в южной части Украины;

на западе нашей страны.

На остальной территории - около 7-11 градусов выше нуля.

При этом (исходя из прогностической карты температуры воздуха) очагом самой прохладной погоды в Украине завтра будет "островок", состоящий:

из Черниговской области;

из Киевской области;

из Черкасской области.

Там дневная температура воздуха может быть около +5+9 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Украине 13 ноября (карта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в течение 13 ноября будет преобладать облачная погода.

"С небольшим дождем ночью и утром. Днем - без существенных осадков", - добавила Диденко.

Температура воздуха в столице завтра ожидается невысокой - около 6-7 градусов выше нуля.

Что может быть с погодой в Украине позже

Специалист рассказала также о "температурных упражнениях на гимнастических кольцах" в течение следующих дней:

в пятницу (14 ноября) и субботу (15 ноября) - может немного потеплеть (до +10+14 градусов);

в воскресенье (16 ноября) - может ощутимо похолодать (до ориентировочно +4+9 градусов), при этом "в южной части еще будет тепло";

в понедельник (17 ноября) - может быть очередной "рывок" до +9+13 градусов;

со вторника (18 ноября) - может "сильно похолодать".

"Одеваемся "сообразно-соответственно", держим себя в равновесии, занимаемся творчеством, которое нравится... И не забыть про зимнюю резину", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)