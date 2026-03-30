Україну накриють дощі: як зміниться погода завтра і де може бути мокрий сніг

Погода в Україні в останній день березня очікується здебільшого похмура й волога. Проте на північному сході вдень може бути майже по-літньму тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом на добу 31 березня, погода в Україні в цілому буде хмарною.
У більшості областей завтра ймовірний помірний дощ.
Вночі на Лівобережжі - місцями невеликий дощ.
У Карпатах - дощ і навіть мокрий сніг.
Вітер на завтра прогнозують південно-східний (на заході країни - північно-західний), зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
Тим часом на північному сході країни вдень може бути тепліше - до +19°C, а у західних областях - навпаки прохолодніше - близько 5-10 градусів тепла.
У Карпатах температура повітря вночі та вдень - від 0 до 5 градусів тепла.
По території міста Києва та Київської області погода 31 березня також буде хмарна.
Часом - може бути дощ.
Вітер - переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
