Украину накроют дожди: как изменится погода завтра и где может быть мокрый снег

Где завтра может быть мокрый снег

Согласно прогнозу на сутки 31 марта, погода в Украине в целом будет облачной.

В большинстве областей завтра вероятен умеренный дождь.

Ночью на Левобережье - местами небольшой дождь.

В Карпатах - дождь и даже мокрый снег.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер на завтра прогнозируют юго-восточный (на западе страны - северо-западный), со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине:

ночью - около 5-10 градусов тепла;

днем - около 11-16 градусов тепла.

Между тем на северо-востоке страны днем может быть теплее - до +19°C, а в западных областях - наоборот прохладнее - около 5-10 градусов тепла.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 31 марта по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода 31 марта также будет облачная.

Временами - может быть дождь.

Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около 7-9 градусов тепла;

по области - от 5 до 10 градусов тепла.

Температура воздуха днем: