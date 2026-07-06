Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температурою

Погода в Україні впродовж 7 липня очікується неоднорідна. Частину регіонів накриють грозові дощі та літня прохолода, тоді як в інших буде тепліше та без опадів.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища найближчим часом, а також прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (7-10 липня), температура в Україні очікується комфортна, але опадів у більшості областей - не уникнути.
Так, у наступні три доби в Україні - короткочасні дощі та грози.
У середу (8 липня) вдень - у більшості північних, центральних і південних областей місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
Дещо свіжіше вдень - близько 18-25°С - буде у західних і північних областях. А у четвер (9 липня) - у більшості областей.
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ, впродовж вівторка, 7 липня, погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі, а місцями - й грози, ймовірні:
На решті території України - без опадів.
Вітер впродовж доби переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Тим часом впродовж 7 липня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
Температура повітря вдень вівторка:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні зафіксували історичні спекотні рекорди на початку липня.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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