Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температурою

Головне: Опади : 7 липня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі, у центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях.

: 7 липня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі, у центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях. Температура повітря : найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показати +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С), вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).

: найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показати +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С), вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С). Шквали : небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с - очікуються вже найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області.

: небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с - очікуються вже найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області. Погода в Києві та області завтра : вдень 7 липня у столичному регіоні ймовірний короткочасний дощ, температура повітря може піднятися місцями до +24°С.

: вдень 7 липня у столичному регіоні ймовірний короткочасний дощ, температура повітря може піднятися місцями до +24°С. Що далі: 8 липня у більшості північних, центральних і південних областей місцями можуть бути значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Особливості погоди в Україні найближчими днями

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (7-10 липня), температура в Україні очікується комфортна, але опадів у більшості областей - не уникнути.

Так, у наступні три доби в Україні - короткочасні дощі та грози.

У середу (8 липня) вдень - у більшості північних, центральних і південних областей місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

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Температура повітря в середньому по Україні:

вночі +11...+19°С;

вдень +24...+29°С.

Дещо свіжіше вдень - близько 18-25°С - буде у західних і північних областях. А у четвер (9 липня) - у більшості областей.

Що прогнозують на вівторок, 7 липня

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ, впродовж вівторка, 7 липня, погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі, а місцями - й грози, ймовірні:

у західних областях;

вдень - також і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

На решті території України - без опадів.

Вітер впродовж доби переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С);

вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).

Що буде з погодою в Україні 7 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись по Києву та області

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Тим часом впродовж 7 липня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:

вночі - без опадів;

вдень - короткочасний дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

у Києві +14...+16°С;

по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень вівторка: