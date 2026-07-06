Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні дані

Зранку 6 липня у місті Вишневе Київської області спостерігалось суттєве погіршення якості атмосферного повітря. Рівень забруднення був визначений як "червоний" - шкідливий для людей.

Докладніше про ситуацію, що склалась, та поточний рівень якості повітря у Вишневому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Що кажуть в Укргідрометцентрі : офіційних даних про рівень та причини забруднення повітря у Вишневому синоптики поки що не мають.

: офіційних даних про рівень та причини забруднення повітря у Вишневому синоптики поки що не мають. Робота рятувальників : у ДСНС повідомили, що в місті Вишневому триває процес ліквідації наслідків ворожої атаки (здійсненої РФ в ніч на 6 липня).

: у ДСНС повідомили, що в місті Вишневому триває процес ліквідації наслідків ворожої атаки (здійсненої РФ в ніч на 6 липня). Ситуація з якістю повітря : індекс якості повітря у Вишневому поступово знижується (від "шкідливого" до "помірного"), стежити за рівнем забруднення можна онлайн.

: індекс якості повітря у Вишневому поступово знижується (від "шкідливого" до "помірного"), стежити за рівнем забруднення можна онлайн. Прогноз погоди : дощі впродовж дня сприятимуть вимиванню деяких шкідливих домішок з атмосферного повітря.

: дощі впродовж дня сприятимуть вимиванню деяких шкідливих домішок з атмосферного повітря. Поради мешканцям: допоки ситуація з якістю повітря повністю не стабілізувалась, фахівці радять зачинити вікна, пити більше води та уважно стежити за своїм самопочуттям.

Чи відомо зараз про причини забруднення

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів, що жодної точної інформації щодо ситуації з якістю повітря у Вишневому спеціалісти УкрГМЦ наразі не мають.

"І, мабуть, сьогодні такої інформації ми не зможемо надати", - уточнив він.

Водночас Семиліт зауважив, що ДСНС, можливо, "днями буде повідомляти або сьогодні".

"Бо наразі ніяких вказівок від ДСНС, ніякої інформації поки що нам не передавали. Тому це прокоментувати я поки що не можу", - констатував представник УкрГМЦ.

Яку погоду чекати по Київській області

За словами синоптика, в цілому по території Київської області сьогодні переважатиме поле зниженого атмосферного тиску.

"Це буде така, мінлива хмарність. Місцями - короткочасний дощ із грозою очікуємо", - поділився експерт.

Він додав, що вітер при цьому очікується західний, в межах 7-12 м/с.

Хоча подекуди по Київській області ймовірні пориви вітру, до 15-20 м/с.

"А значення температури коливатимуться в межах +22...+24°С", - розповів Семиліт.

Особливості погоди 6 липня по Київській області (інфографіка: РБК-Україна)

Чи може погода вплинути на якість повітря

"В цілому, за рахунок того, що випадатимуть дощі, вони будуть вимивати домішки, які в нас є в атмосферному повітрі", - повідомив спеціаліст Укргідрометцентру.

Водночас він нагадав, що які саме домішки можуть спостерігатись сьогодні у повітрі над Вишневим - поки що невідомо.

"Тобто, невідомо, як саме буде розвиватись ця ситуація. І загалом, що і як там буде відбуватись. Тому висновків, як таких, я поки що надати не можу. Оскільки не знаю, яка там ситуація і що там взагалі", - пояснив Семиліт.

Що про ситуацію у Вишневому кажуть у ДСНС

Начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан у коментарі РБК-Україна повідомила, що по якості повітря коментарів не дає.

Вона додала, що для цього "є відповідні служби, які дають коментарі по якості повітря".

"Ми займаємося ліквідацією... Зараз триває ліквідація в нас тут", - констатувала представниця ДСНС.

Як стежити за якістю повітря у Вишневому онлайн

Семиліт нагадав, що в УкрГМЦ інформації щодо поточної якості повітря у Вишневому наразі немає.

"Поки що сказати - що і як щодо якості повітря - ми не можемо. Як саме у Вишневому. Тому що в нас там немає спостережень", - пояснив він.

Водночас спеціаліст зауважив, що про ситуацію з якістю повітря у Вишневому можна дізнатись завдяки даним української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу).

Так, станом на 8 годину ранку 6 липня індекс якості атмосферного повітря у місті Вишневе Бучанського району Київської області дорівнював 196 - "Шкідливий рівень" (червоний).

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Якість повітря у місті Вишневе станом на 8 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 10:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому дорівнював 156 - "Шкідливий рівень" (червоний).

Якість повітря у місті Вишневе станом на 10 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 11:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому становив вже 105 - "Шкідливий рівень для чутливих груп" (помаранчевий).

За даними SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті міг спричинити дискомфорт при диханні:

у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);

у людей із серцевими захворюваннями;

у дітей;

у літніх людей.

Якість повітря у місті Вишневе станом на 11 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 12:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому знизився до 68 - "Помірний рівень" (жовтий).

Такий рівень забруднення атмосферного повітря, за інформацією SaveEcoBot, може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Якість повітря у місті Вишневе станом на 12 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Отже, виходячи з наявних даних, можна зробити висновок, що ситуація з якістю повітря у Вишневому поступово покращується.

При цьому місцевим мешканцям радять:

пити більше води;

тримати вікна закритими;

уважно стежити за самопочуттям та подальшими змінами щодо якості повітря.

Як діяти при забрудненні повітря: поради МОЗ

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України повідомили (із посиланням на Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб), що внаслідок масованої атаки РФ 6 липня 2026 року триває загроза забруднення атмосферного повітря.

"Через влучання в один з об'єктів у місті Вишневе Бучанського району Київської області", - пояснили громадянам.

До ліквідації наслідків пожежі населенню рекомендують, перш за все, залишатись у приміщеннях:

закрити всі вікна та двері;

вимкнути вентиляційні системи, які затягують повітря ззовні;

увімкнути системи кондиціювання повітря (якщо вони мають функцію фільтрації повітря) або очищувачі повітря;

відкласти пробіжки, прогулянки або будь-які інші активності на свіжому повітрі.

Для того, щоб захистити дихальні шляхи, радять:

носити маску або респіратор;

якщо маски немає - використовувати вологу тканину для прикриття носа та рота.

Як зменшити вплив забрудненого повітря (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Інша важлива порада - уважно стежити за станом здоров'я:

тим, хто має респіраторні захворювання, - заздалегідь проконсультуватись із лікарем щодо можливих заходів та ліків;

спостерігати за такими симптомами як кашель, утруднене дихання, подразнення очей.

Насамкінець МОЗ радить стежити за офіційною інформацією:

слухати місцеві новини, щоб отримувати оновлену інформацію про якість повітря та подальші рекомендації;

дізнатись про місця розташування тимчасових притулків або центрів для тих, хто має труднощі з диханням;

якщо задимлення тривале і сильне - розглянути можливість тимчасового переїзду в регіони з кращою якістю повітря;

дотримуватись інструкцій місцевих органів влади щодо евакуації та безпеки.

"Дотримання цих рекомендацій допоможе знизити ризики для здоров’я під час сильного задимлення", - констатували в МОЗ.

Українцям нагадали також, що фахівці ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" постійно на варті та здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря.