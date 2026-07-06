ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні дані

12:48 06.07.2026 Пн
6 хв
Як змінюється ситуація із забрудненням повітря в місті з кожною годиною?
aimg Ірина Костенко
Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні дані Зранку якість повітря у Вишневому відчутно погіршилась (фото ілюстративне: vyshneve-rada.gov.ua)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Зранку 6 липня у місті Вишневе Київської області спостерігалось суттєве погіршення якості атмосферного повітря. Рівень забруднення був визначений як "червоний" - шкідливий для людей.

Докладніше про ситуацію, що склалась, та поточний рівень якості повітря у Вишневому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Що кажуть в Укргідрометцентрі: офіційних даних про рівень та причини забруднення повітря у Вишневому синоптики поки що не мають.
  • Робота рятувальників: у ДСНС повідомили, що в місті Вишневому триває процес ліквідації наслідків ворожої атаки (здійсненої РФ в ніч на 6 липня).
  • Ситуація з якістю повітря: індекс якості повітря у Вишневому поступово знижується (від "шкідливого" до "помірного"), стежити за рівнем забруднення можна онлайн.
  • Прогноз погоди: дощі впродовж дня сприятимуть вимиванню деяких шкідливих домішок з атмосферного повітря.
  • Поради мешканцям: допоки ситуація з якістю повітря повністю не стабілізувалась, фахівці радять зачинити вікна, пити більше води та уважно стежити за своїм самопочуттям.

Чи відомо зараз про причини забруднення

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів, що жодної точної інформації щодо ситуації з якістю повітря у Вишневому спеціалісти УкрГМЦ наразі не мають.

"І, мабуть, сьогодні такої інформації ми не зможемо надати", - уточнив він.

Водночас Семиліт зауважив, що ДСНС, можливо, "днями буде повідомляти або сьогодні".

"Бо наразі ніяких вказівок від ДСНС, ніякої інформації поки що нам не передавали. Тому це прокоментувати я поки що не можу", - констатував представник УкрГМЦ.

Читайте також: Загроза детонації, їдкий дим та евакуація: що відбувається у Вишневому

Яку погоду чекати по Київській області

За словами синоптика, в цілому по території Київської області сьогодні переважатиме поле зниженого атмосферного тиску.

"Це буде така, мінлива хмарність. Місцями - короткочасний дощ із грозою очікуємо", - поділився експерт.

Він додав, що вітер при цьому очікується західний, в межах 7-12 м/с.

Хоча подекуди по Київській області ймовірні пориви вітру, до 15-20 м/с.

"А значення температури коливатимуться в межах +22...+24°С", - розповів Семиліт.

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніОсобливості погоди 6 липня по Київській області (інфографіка: РБК-Україна)

Чи може погода вплинути на якість повітря

"В цілому, за рахунок того, що випадатимуть дощі, вони будуть вимивати домішки, які в нас є в атмосферному повітрі", - повідомив спеціаліст Укргідрометцентру.

Водночас він нагадав, що які саме домішки можуть спостерігатись сьогодні у повітрі над Вишневим - поки що невідомо.

"Тобто, невідомо, як саме буде розвиватись ця ситуація. І загалом, що і як там буде відбуватись. Тому висновків, як таких, я поки що надати не можу. Оскільки не знаю, яка там ситуація і що там взагалі", - пояснив Семиліт.

Що про ситуацію у Вишневому кажуть у ДСНС

Начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан у коментарі РБК-Україна повідомила, що по якості повітря коментарів не дає.

Вона додала, що для цього "є відповідні служби, які дають коментарі по якості повітря".

"Ми займаємося ліквідацією... Зараз триває ліквідація в нас тут", - констатувала представниця ДСНС.

Як стежити за якістю повітря у Вишневому онлайн

Семиліт нагадав, що в УкрГМЦ інформації щодо поточної якості повітря у Вишневому наразі немає.

"Поки що сказати - що і як щодо якості повітря - ми не можемо. Як саме у Вишневому. Тому що в нас там немає спостережень", - пояснив він.

Водночас спеціаліст зауважив, що про ситуацію з якістю повітря у Вишневому можна дізнатись завдяки даним української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу).

Так, станом на 8 годину ранку 6 липня індекс якості атмосферного повітря у місті Вишневе Бучанського району Київської області дорівнював 196 - "Шкідливий рівень" (червоний).

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніЯкість повітря у місті Вишневе станом на 8 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 10:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому дорівнював 156 - "Шкідливий рівень" (червоний).

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніЯкість повітря у місті Вишневе станом на 10 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 11:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому становив вже 105 - "Шкідливий рівень для чутливих груп" (помаранчевий).

За даними SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті міг спричинити дискомфорт при диханні:

  • у людей із захворюваннями легенів (таких як астма);
  • у людей із серцевими захворюваннями;
  • у дітей;
  • у літніх людей.

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніЯкість повітря у місті Вишневе станом на 11 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Станом на 12:00 6 липня індекс якості атмосферного повітря у Вишневому знизився до 68 - "Помірний рівень" (жовтий).

Такий рівень забруднення атмосферного повітря, за інформацією SaveEcoBot, може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніЯкість повітря у місті Вишневе станом на 12 годину ранку понеділка, 6 липня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Отже, виходячи з наявних даних, можна зробити висновок, що ситуація з якістю повітря у Вишневому поступово покращується.

При цьому місцевим мешканцям радять:

  • пити більше води;
  • тримати вікна закритими;
  • уважно стежити за самопочуттям та подальшими змінами щодо якості повітря.

Як діяти при забрудненні повітря: поради МОЗ

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України повідомили (із посиланням на Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб), що внаслідок масованої атаки РФ 6 липня 2026 року триває загроза забруднення атмосферного повітря.

"Через влучання в один з об'єктів у місті Вишневе Бучанського району Київської області", - пояснили громадянам.

До ліквідації наслідків пожежі населенню рекомендують, перш за все, залишатись у приміщеннях:

  • закрити всі вікна та двері;
  • вимкнути вентиляційні системи, які затягують повітря ззовні;
  • увімкнути системи кондиціювання повітря (якщо вони мають функцію фільтрації повітря) або очищувачі повітря;
  • відкласти пробіжки, прогулянки або будь-які інші активності на свіжому повітрі.

Для того, щоб захистити дихальні шляхи, радять:

  • носити маску або респіратор;
  • якщо маски немає - використовувати вологу тканину для прикриття носа та рота.

Що відбувається з якістю повітря у Вишневому: чи є загроза та де шукати актуальні даніЯк зменшити вплив забрудненого повітря (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Інша важлива порада - уважно стежити за станом здоров'я:

  • тим, хто має респіраторні захворювання, - заздалегідь проконсультуватись із лікарем щодо можливих заходів та ліків;
  • спостерігати за такими симптомами як кашель, утруднене дихання, подразнення очей.

Насамкінець МОЗ радить стежити за офіційною інформацією:

  • слухати місцеві новини, щоб отримувати оновлену інформацію про якість повітря та подальші рекомендації;
  • дізнатись про місця розташування тимчасових притулків або центрів для тих, хто має труднощі з диханням;
  • якщо задимлення тривале і сильне - розглянути можливість тимчасового переїзду в регіони з кращою якістю повітря;
  • дотримуватись інструкцій місцевих органів влади щодо евакуації та безпеки.

"Дотримання цих рекомендацій допоможе знизити ризики для здоров’я під час сильного задимлення", - констатували в МОЗ.

Українцям нагадали також, що фахівці ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ" постійно на варті та здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Найбільше постраждали Київ та область, зокрема місто Вишневе.

У столиці ракети влучили в будинки, загинули люди. Завтрашній день оголошено День жалоби.

Читайте також, чому під час атаки на Київ ППО не перехопила жодної балістичної ракети.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Київська область Погода в Україні ДСНС Обстріл Києва Екологія Забруднення повітря Погода на день Атака дронів Ракетна атака
Новини
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України