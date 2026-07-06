Украину накрывает непогода. Где завтра ждать грозовые дожди и что с температурой

Погода в Украине в течение 7 июля ожидается неоднородная. Часть регионов накроют грозовые дожди и летняя прохлада, тогда как в других будет теплее и без осадков.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в ближайшее время, а также про прогноз погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (7-10 июля) температура в Украине ожидается комфортная, но осадков в большинстве областей - не избежать.
Так, в следующие трое суток в Украине - кратковременные дожди и грозы.
В среду (8 июля) днем - в большинстве северных, центральных и южных областей местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
Несколько свежее днем - около 18-25°С - будет в западных и северных областях. А в четверг (9 июля) - в большинстве областей.
Исходя из прогноза УкрГМЦ, в течение вторника, 7 июля, погода в Украине ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди, а местами - и грозы, вероятны:
На остальной территории Украины - без осадков.
Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории Киева и Киевской области вероятны порывы ветра 15-20 м/с.
"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Между тем в течение 7 июля погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:
Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха во вторник днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды в начале июля.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.