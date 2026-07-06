Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температурою
Погода в Україні впродовж 7 липня очікується неоднорідна. Частину регіонів накриють грозові дощі та літня прохолода, тоді як в інших буде тепліше та без опадів.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища найближчим часом, а також прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади: 7 липня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі, у центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях.
- Температура повітря: найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показати +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С), вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).
- Шквали: небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с - очікуються вже найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області.
- Погода в Києві та області завтра: вдень 7 липня у столичному регіоні ймовірний короткочасний дощ, температура повітря може піднятися місцями до +24°С.
- Що далі: 8 липня у більшості північних, центральних і південних областей місцями можуть бути значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Особливості погоди в Україні найближчими днями
Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (7-10 липня), температура в Україні очікується комфортна, але опадів у більшості областей - не уникнути.
Так, у наступні три доби в Україні - короткочасні дощі та грози.
У середу (8 липня) вдень - у більшості північних, центральних і південних областей місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні:
- вночі +11...+19°С;
- вдень +24...+29°С.
Дещо свіжіше вдень - близько 18-25°С - буде у західних і північних областях. А у четвер (9 липня) - у більшості областей.
Що прогнозують на вівторок, 7 липня
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ, впродовж вівторка, 7 липня, погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі, а місцями - й грози, ймовірні:
- у західних областях;
- вдень - також і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.
На решті території України - без опадів.
Вітер впродовж доби переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С);
- вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).
Що буде з погодою в Україні 7 липня (інфографіка: РБК-Україна)
До чого готуватись по Києву та області
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Тим часом впродовж 7 липня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - короткочасний дощ.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
- у Києві +14...+16°С;
- по області +11...+16°С.
Температура повітря вдень вівторка:
- у Києві +22...+24°С;
- по області +19...+24°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні зафіксували історичні спекотні рекорди на початку липня.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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