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Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температурою

15:58 06.07.2026 Пн
3 хв
В яких областях без парасольки з дому краще не виходити?
aimg Ірина Костенко
Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температурою Дощів в Україні стане більше (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні впродовж 7 липня очікується неоднорідна. Частину регіонів накриють грозові дощі та літня прохолода, тоді як в інших буде тепліше та без опадів.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища найближчим часом, а також прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Опади: 7 липня короткочасні дощі та грози ймовірні на заході, півночі, у центрі, а також в Одеській та Миколаївській областях.
  • Температура повітря: найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показати +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С), вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).
  • Шквали: небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с - очікуються вже найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області.
  • Погода в Києві та області завтра: вдень 7 липня у столичному регіоні ймовірний короткочасний дощ, температура повітря може піднятися місцями до +24°С.
  • Що далі: 8 липня у більшості північних, центральних і південних областей місцями можуть бути значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Особливості погоди в Україні найближчими днями

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру на поточний робочий тиждень (7-10 липня), температура в Україні очікується комфортна, але опадів у більшості областей - не уникнути.

Так, у наступні три доби в Україні - короткочасні дощі та грози.

У середу (8 липня) вдень - у більшості північних, центральних і південних областей місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

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Температура повітря в середньому по Україні:

  • вночі +11...+19°С;
  • вдень +24...+29°С.

Дещо свіжіше вдень - близько 18-25°С - буде у західних і північних областях. А у четвер (9 липня) - у більшості областей.

Що прогнозують на вівторок, 7 липня

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ, впродовж вівторка, 7 липня, погода в Україні очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі, а місцями - й грози, ймовірні:

  • у західних областях;
  • вдень - також і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

На решті території України - без опадів.

Вітер впродовж доби переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11...+16°С (на півдні країни та Закарпатті - до +19°С);
  • вдень +24...+29°С (у західних і північних областях +18...+24°С).

Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температуроюЩо буде з погодою в Україні 7 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись по Києву та області

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, найближчим часом та до кінця доби 6 липня по території міста Києва та Київської області ймовірні пориви вітру 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.

Україну накриває негода. Де завтра чекати грозові дощі та що з температуроюПопередження про небезпечні метеорологічні явища (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Тим часом впродовж 7 липня погода у столичному регіоні очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - короткочасний дощ.

Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря найближчої вночі:

  • у Києві +14...+16°С;
  • по області +11...+16°С.

Температура повітря вдень вівторка:

  • у Києві +22...+24°С;
  • по області +19...+24°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні зафіксували історичні спекотні рекорди на початку липня.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

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