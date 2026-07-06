Украину накрывает непогода. Где завтра ждать грозовые дожди и что с температурой

Погода в Украине в течение 7 июля ожидается неоднородная. Часть регионов накроют грозовые дожди и летняя прохлада, тогда как в других будет теплее и без осадков.

Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в ближайшее время, а также про прогноз погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Осадки : 7 июля кратковременные дожди и грозы вероятны на западе, севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях.

: 7 июля кратковременные дожди и грозы вероятны на западе, севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха : ближайшей ночью столбики термометров могут показать +11...+16°С (на юге страны и Закарпатье - до +19°С), днем +24...+29°С (в западных и северных областях +18...+24°С).

: ближайшей ночью столбики термометров могут показать +11...+16°С (на юге страны и Закарпатье - до +19°С), днем +24...+29°С (в западных и северных областях +18...+24°С). Шквалы : опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с - ожидаются уже в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории города Киева и Киевской области.

: опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с - ожидаются уже в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории города Киева и Киевской области. Погода в Киеве и области завтра : днем 7 июля в столичном регионе вероятен кратковременный дождь, температура воздуха может подняться местами до +24°С.

: днем 7 июля в столичном регионе вероятен кратковременный дождь, температура воздуха может подняться местами до +24°С. Что дальше: 8 июля в большинстве северных, центральных и южных областей местами могут быть значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Особенности погоды в Украине в ближайшие дни

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (7-10 июля) температура в Украине ожидается комфортная, но осадков в большинстве областей - не избежать.

Так, в следующие трое суток в Украине - кратковременные дожди и грозы.

В среду (8 июля) днем - в большинстве северных, центральных и южных областей местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

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Температура воздуха в среднем по Украине:

ночью +11...+19°С;

днем +24...+29°С.

Несколько свежее днем - около 18-25°С - будет в западных и северных областях. А в четверг (9 июля) - в большинстве областей.

Что прогнозируют на вторник, 7 июля

Исходя из прогноза УкрГМЦ, в течение вторника, 7 июля, погода в Украине ожидается с переменной облачностью.

Кратковременные дожди, а местами - и грозы, вероятны:

в западных областях;

днем - также и в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.

На остальной территории Украины - без осадков.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16°С (на юге страны и Закарпатье - до +19°С);

днем +24...+29°С (в западных и северных областях +18...+24°С).

Что будет с погодой в Украине 7 июля (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться по Киеву и области

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории Киева и Киевской области вероятны порывы ветра 15-20 м/с.

"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Между тем в течение 7 июля погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:

ночью - без осадков;

днем - кратковременный дождь.

Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +14...+16°С;

по области +11...+16°С.

Температура воздуха во вторник днем: