Украину накрывает непогода. Где завтра ждать грозовые дожди и что с температурой
Погода в Украине в течение 7 июля ожидается неоднородная. Часть регионов накроют грозовые дожди и летняя прохлада, тогда как в других будет теплее и без осадков.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в ближайшее время, а также про прогноз погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки: 7 июля кратковременные дожди и грозы вероятны на западе, севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях.
- Температура воздуха: ближайшей ночью столбики термометров могут показать +11...+16°С (на юге страны и Закарпатье - до +19°С), днем +24...+29°С (в западных и северных областях +18...+24°С).
- Шквалы: опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с - ожидаются уже в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории города Киева и Киевской области.
- Погода в Киеве и области завтра: днем 7 июля в столичном регионе вероятен кратковременный дождь, температура воздуха может подняться местами до +24°С.
- Что дальше: 8 июля в большинстве северных, центральных и южных областей местами могут быть значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Особенности погоды в Украине в ближайшие дни
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (7-10 июля) температура в Украине ожидается комфортная, но осадков в большинстве областей - не избежать.
Так, в следующие трое суток в Украине - кратковременные дожди и грозы.
В среду (8 июля) днем - в большинстве северных, центральных и южных областей местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха в среднем по Украине:
- ночью +11...+19°С;
- днем +24...+29°С.
Несколько свежее днем - около 18-25°С - будет в западных и северных областях. А в четверг (9 июля) - в большинстве областей.
Что прогнозируют на вторник, 7 июля
Исходя из прогноза УкрГМЦ, в течение вторника, 7 июля, погода в Украине ожидается с переменной облачностью.
Кратковременные дожди, а местами - и грозы, вероятны:
- в западных областях;
- днем - также и в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.
На остальной территории Украины - без осадков.
Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +11...+16°С (на юге страны и Закарпатье - до +19°С);
- днем +24...+29°С (в западных и северных областях +18...+24°С).
Что будет с погодой в Украине 7 июля (инфографика: РБК-Украина)
К чему готовиться по Киеву и области
Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, в ближайшее время и до конца суток 6 июля по территории Киева и Киевской области вероятны порывы ветра 15-20 м/с.
"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Между тем в течение 7 июля погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - кратковременный дождь.
Ветер - юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве +14...+16°С;
- по области +11...+16°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +22...+24°С;
- по области +19...+24°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды в начале июля.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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