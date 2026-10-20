Україну накриває антициклон: синоптики пояснили, як зміниться погода 21 жовтня

Погода в Україні 21 жовтня очікується по-осінньому комфортна. Дощів стане відчутно менше, хоча вночі та вранці місцями ймовірні тумани.
Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 21 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
При цьому "синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди".
Синоптики пояснили, що атмосферний тиск буде інтенсивно зростати, тому що до нас "поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу".
З огляду на таку ситуацію, в Україні переважатиме погода без опадів.
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Невеликий дощ - місцями - ймовірний у більшості областей України. За виключенням:
Вночі та вранці може бути туман:
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Вітер впродовж 21 жовтня очікується південно-східний або східний.
Його швидкість становитиме:
"Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", - повідомили експерти УкрГМЦ.
Так, температура повітря вночі очікується така:
Температура повітря в денні години:
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 21 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями:
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у середу вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, яким річкам може бракувати води до кінця жовтня - де вже оголосили третій рівень небезпеки.
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