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Украину накрывает антициклон: синоптики объяснили, как изменится погода 21 октября

17:12 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине 21 октября ожидается по-осеннему комфортная. Дождей станет ощутимо меньше, хотя ночью и утром местами вероятны туманы.

Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 21 октября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 21 октября ожидается облачная, с прояснениями.

При этом "синоптическая ситуация будет складываться оптимистично для формирования хорошей погоды".

Синоптики объяснили, что атмосферное давление будет интенсивно расти, потому что к нам "будет распространяться поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока".

Учитывая такую ситуацию, в Украине будет преобладать погода без осадков.

Читайте также: Аномальное тепло на 5°С выше нормы: почему погода в Украине в октябре местами напоминает сентябрь

Где возможны небольшие дожди и туманы

Небольшой дождь - местами - вероятен в большинстве областей Украины. За исключением:

  • запада;
  • юго-запада.

Ночью и утром может быть туман:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье;
  • в южной части Украины;
  • в большинстве центральных областей.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 21 октября ожидается юго-восточный или восточный.

Его скорость будет составлять:

  • в среднем по Украине - 5-10 м/с;
  • в западных областях - до 7-12 м/с.

"Как и раньше, с юго-востока будет поступать теплая воздушная масса, обеспечивая и соответствующую температуру", - сообщили эксперты УкрГМЦ.

Так, температура воздуха ночью ожидается:

  • по Украине (в среднем) +6...+11°С;
  • в Карпатах - от 0°С до +5°С.

Температура воздуха в дневные часы:

  • по Украине (в среднем) +12...+17°С;
  • на Закарпатье и юге страны - до +20°С.
Особенности погоды в Украине 21 октября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать в Киеве и Киевской области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 21 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями:

  • в столице - без осадков;
  • по области - местами небольшой дождь.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +9...+11°С;
  • по области +6...+11°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +12...+17°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, каким рекам может не хватать воды до конца октября - где уже объявили третий уровень опасности.

Читайте также, когда вероятный первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть зима этого года в целом.

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