Украину накрывает антициклон: синоптики объяснили, как изменится погода 21 октября

Погода в Украине 21 октября ожидается по-осеннему комфортная. Дождей станет ощутимо меньше, хотя ночью и утром местами вероятны туманы.
Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 21 октября ожидается облачная, с прояснениями.
При этом "синоптическая ситуация будет складываться оптимистично для формирования хорошей погоды".
Синоптики объяснили, что атмосферное давление будет интенсивно расти, потому что к нам "будет распространяться поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока".
Учитывая такую ситуацию, в Украине будет преобладать погода без осадков.
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Небольшой дождь - местами - вероятен в большинстве областей Украины. За исключением:
Ночью и утром может быть туман:
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Ветер в течение 21 октября ожидается юго-восточный или восточный.
Его скорость будет составлять:
"Как и раньше, с юго-востока будет поступать теплая воздушная масса, обеспечивая и соответствующую температуру", - сообщили эксперты УкрГМЦ.
Так, температура воздуха ночью ожидается:
Температура воздуха в дневные часы:
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 21 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями:
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в среду днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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