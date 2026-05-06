Україну накрило літнє тепло до +27: які регіони не відчують спеки сьогодні

Сьогодні, 6 травня, в Україні збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей температура підніметься до +27 градусів, однак на півдні буде дещо прохолодніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптика, сьогодні вдень температура повітря становитиме +22...+27 градусів. Лише на півдні країни буде свіжіше - близько +17...+21 градуса.
Загалом по Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опади малоймовірні у більшості регіонів.
Лише на Луганщині можливі локальні дощі, а ближче до вечора короткочасні опади можуть з’явитися у західних областях.
Температура повітря по регіонах:
Фото: карта погоди в Україні на 6 травня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці сьогодні очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень підвищиться до +25...+26 градусів.
За попередніми прогнозами, наприкінці тижня в Україні зміниться погода. Очікуються дощі та грози, а також поступове зниження температури повітря.
