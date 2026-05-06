Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня

Сегодня, 6 мая, в Украине сохранится по-летнему теплая погода. В большинстве областей температура поднимется до +27 градусов, однако на юге будет несколько прохладнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптика, сегодня днем температура воздуха составит +22...+27 градусов. Только на юге страны будет свежее - около +17...+21 градуса.
В целом по Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осадки маловероятны в большинстве регионов.
Только на Луганщине возможны локальные дожди, а ближе к вечерукратковременные осадки могут появиться в западных областях.
Температура воздуха по регионам:
Фото: карта погоды в Украине на 6 мая (facebook.com/UkrHMC)
В столице сегодня ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем повысится до +25...+26 градусов.
По предварительным прогнозам, в конце недели в Украине изменится погода. Ожидаются дожди и грозы, а также постепенное снижение температуры воздуха.
