RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня

07:00 06.05.2026 Ср
2 мин
В некоторых областях температура будет ниже +20
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 6 мая (Getty Images)

Сегодня, 6 мая, в Украине сохранится по-летнему теплая погода. В большинстве областей температура поднимется до +27 градусов, однако на юге будет несколько прохладнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: Вместо летних +29 в Украину идут дожди с грозами: какая погода будет завтра и когда все изменится

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, сегодня днем температура воздуха составит +22...+27 градусов. Только на юге страны будет свежее - около +17...+21 градуса.

В целом по Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осадки маловероятны в большинстве регионов.

Только на Луганщине возможны локальные дожди, а ближе к вечерукратковременные осадки могут появиться в западных областях.

Температура воздуха по регионам:

  • В западных областях ожидается самая теплая погода. Днем температура составит +24...+26 градусов, местами до +26. Ночью воздух остынет до +12...+14. Будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью, осадки маловероятны.
  • На севере также будет по-летнему тепло. Днем +24...+26 градусов, ночью +12...+15. Погода в основном сухая и солнечная, без существенных осадков.
  • В центральных регионах температура немного ниже, но все еще комфортная: днем +21...+25 градусов, местами до +24, ночью +8...+11. Ожидается переменная облачность, без значительных осадков.
  • На востоке Украины будет умеренно тепло. Дневная температура составит +20...+23 градуса, местами до +23, ночью +5...+10. Возможны локальные дожди, особенно в отдельных районах Луганской области.
  • Южные области остаются самыми прохладными. Днем +15...+23 градуса (на побережье местами +15...+17), ночью +8...+10. Погода преимущественно сухая, с небольшой облачностью.

Фото: карта погоды в Украине на 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем повысится до +25...+26 градусов.

Что дальше с погодой

По предварительным прогнозам, в конце недели в Украине изменится погода. Ожидаются дожди и грозы, а также постепенное снижение температуры воздуха.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, какой в целом ожидается погода в Украине в мае.

Кроме того, синоптики проанализировали погодные условия в конце апреля и объяснили, какие именно сельскохозяйственные культуры больше всего пострадали от интенсивных заморозков.

Также РБК-Украина ранее публиковало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода в Киеве