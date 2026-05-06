Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, сегодня днем температура воздуха составит +22...+27 градусов. Только на юге страны будет свежее - около +17...+21 градуса.

В целом по Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осадки маловероятны в большинстве регионов.

Только на Луганщине возможны локальные дожди, а ближе к вечерукратковременные осадки могут появиться в западных областях.

Температура воздуха по регионам:

В западных областях ожидается самая теплая погода. Днем температура составит +24...+26 градусов, местами до +26. Ночью воздух остынет до +12...+14. Будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью, осадки маловероятны.

На севере также будет по-летнему тепло. Днем +24...+26 градусов, ночью +12...+15. Погода в основном сухая и солнечная, без существенных осадков.

В центральных регионах температура немного ниже, но все еще комфортная: днем +21...+25 градусов, местами до +24, ночью +8...+11. Ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

На востоке Украины будет умеренно тепло. Дневная температура составит +20...+23 градуса, местами до +23, ночью +5...+10. Возможны локальные дожди, особенно в отдельных районах Луганской области.

Южные области остаются самыми прохладными. Днем +15...+23 градуса (на побережье местами +15...+17), ночью +8...+10. Погода преимущественно сухая, с небольшой облачностью.

Фото: карта погоды в Украине на 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем повысится до +25...+26 градусов.

Что дальше с погодой

По предварительным прогнозам, в конце недели в Украине изменится погода. Ожидаются дожди и грозы, а также постепенное снижение температуры воздуха.