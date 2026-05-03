До України йде справжнє весняне тепло, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)
Після холодних ночей і заморозків в Україні очікується потепління. Синоптики прогнозують, що вже з понеділка температура почне підвищуватися, але будуть й дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 4 травня, очікується тепла та суха погода. Дощ можливий лише на південному сході країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +20 до +25 градусів;
- у східних областях - від +16 до +19 градусів;
- у центральних областях - від +19 до +22 градусів;
- у південних областях - від +17 до +19 градусів;
- у західних областях - від +22 до +25 градусів.
У вівторок, 5 травня, в Україні знову буде тепло, але прогнозуються невеликі дощі на півдні та сході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +22 до +25 градусів;
- у східних областях - від +16 до +24 градусів;
- у центральних областях - від +21 до +24 градусів;
- у південних областях - від +16 до +18 градусів;
- у західних областях - від +22 до +26 градусів.
У середу, 6 травня, дощі пройдуть дощі у західних областях, в інших регіонах України буде тепо та сухо.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +22 до +25 градусів;
- у східних областях - від +22 до +25 градусів;
- у центральних областях - від +22 до +25 градусів;
- у південних областях - від +20 до +24 градусів;
- у західних областях - від +16 до +24 градусів.
У четвер, 7 травня, в Україні знову очікуються тепла весняна погода. Водночас дощі прогнозуються у північних та західних регіогах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +21 до +24 градусів;
- у східних областях - від +22 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +22 до +25 градусів;
- у південних областях - від +16 до +24 градусів;
- у західних областях - від +19 до +24 градусів.
У п'ятницю, 8 травня, в Україні знову дощі на півночі та заході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +18 до +20 градусів;
- у східних областях - від +22 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +19 до +24 градусів;
- у південних областях - від +16 до +24 градусів;
- у західних областях - від +16 до +21 градусів.
