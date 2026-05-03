До України йде справжнє весняне тепло, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)

03.05.2026
2 хв
Які дні будуть найтеплішими?
Тетяна Степанова
Після холодних ночей і заморозків в Україні очікується потепління. Синоптики прогнозують, що вже з понеділка температура почне підвищуватися, але будуть й дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 4 травня, очікується тепла та суха погода. Дощ можливий лише на південному сході країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +19 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +22 градусів;
  • у південних областях - від +17 до +19 градусів;
  • у західних областях - від +22 до +25 градусів.

У вівторок, 5 травня, в Україні знову буде тепло, але прогнозуються невеликі дощі на півдні та сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +24 градусів;
  • у центральних областях - від +21 до +24 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +18 градусів;
  • у західних областях - від +22 до +26 градусів.

У середу, 6 травня, дощі пройдуть дощі у західних областях, в інших регіонах України буде тепо та сухо.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +20 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +24 градусів.

У четвер, 7 травня, в Україні знову очікуються тепла весняна погода. Водночас дощі прогнозуються у північних та західних регіогах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +24 градусів;
  • у східних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +24 градусів.

У п'ятницю, 8 травня, в Україні знову дощі на півночі та заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +20 градусів;
  • у східних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +24 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +21 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.

