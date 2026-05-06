Україну накрило літнє тепло до +27: які регіони не відчують спеки сьогодні
Сьогодні, 6 травня, в Україні збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей температура підніметься до +27 градусів, однак на півдні буде дещо прохолодніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом синоптика, сьогодні вдень температура повітря становитиме +22...+27 градусів. Лише на півдні країни буде свіжіше - близько +17...+21 градуса.
Загалом по Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опади малоймовірні у більшості регіонів.
Лише на Луганщині можливі локальні дощі, а ближче до вечора короткочасні опади можуть з’явитися у західних областях.
Температура повітря по регіонах:
- У західних областях очікується найтепліша погода. Вдень температура становитиме +24…+26 градусів, місцями до +26. Вночі повітря охолоне до +12…+14. Переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю, опади малоймовірні.
- На півночі також буде по-літньому тепло. Вдень +24…+26 градусів, уночі +12…+15. Погода здебільшого суха та сонячна, без істотних опадів.
- У центральних регіонах температура трохи нижча, але все ще комфортна: вдень +21…+25 градусів, місцями до +24, уночі +8…+11. Очікується мінлива хмарність, без значних опадів.
- На сході України буде помірно тепло. Денна температура становитиме +20…+23 градуси, подекуди до +23, уночі +5…+10. Можливі локальні дощі, особливо в окремих районах Луганської області.
- Південні області залишаються найпрохолоднішими. Вдень +15…+23 градуси (на узбережжі місцями +15…+17), уночі +8…+10. Погода переважно суха, з невеликою хмарністю.
Фото: карта погоди в Україні на 6 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У столиці сьогодні очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень підвищиться до +25...+26 градусів.
Що далі з погодою
За попередніми прогнозами, наприкінці тижня в Україні зміниться погода. Очікуються дощі та грози, а також поступове зниження температури повітря.
