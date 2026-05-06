Україну накрило літнє тепло до +27: які регіони не відчують спеки сьогодні

07:00 06.05.2026 Ср
2 хв
У деяких областях температура буде нижчою за +20
aimg Ірина Глухова
Україну накрило літнє тепло до +27: які регіони не відчують спеки сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 6 травня (Getty Images)
Сьогодні, 6 травня, в Україні збережеться по-літньому тепла погода. У більшості областей температура підніметься до +27 градусів, однак на півдні буде дещо прохолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика, сьогодні вдень температура повітря становитиме +22...+27 градусів. Лише на півдні країни буде свіжіше - близько +17...+21 градуса.

Загалом по Україні переважатиме суха та сонячна погода. Опади малоймовірні у більшості регіонів.

Лише на Луганщині можливі локальні дощі, а ближче до вечора короткочасні опади можуть з’явитися у західних областях.

Температура повітря по регіонах:

  • У західних областях очікується найтепліша погода. Вдень температура становитиме +24…+26 градусів, місцями до +26. Вночі повітря охолоне до +12…+14. Переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю, опади малоймовірні.
  • На півночі також буде по-літньому тепло. Вдень +24…+26 градусів, уночі +12…+15. Погода здебільшого суха та сонячна, без істотних опадів.
  • У центральних регіонах температура трохи нижча, але все ще комфортна: вдень +21…+25 градусів, місцями до +24, уночі +8…+11. Очікується мінлива хмарність, без значних опадів.
  • На сході України буде помірно тепло. Денна температура становитиме +20…+23 градуси, подекуди до +23, уночі +5…+10. Можливі локальні дощі, особливо в окремих районах Луганської області.
  • Південні області залишаються найпрохолоднішими. Вдень +15…+23 градуси (на узбережжі місцями +15…+17), уночі +8…+10. Погода переважно суха, з невеликою хмарністю.

Фото: карта погоди в Україні на 6 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується суха та сонячна погода. Температура повітря вдень підвищиться до +25...+26 градусів.

Що далі з погодою

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня в Україні зміниться погода. Очікуються дощі та грози, а також поступове зниження температури повітря.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, якою загалом очікується погода в Україні у травні.

Крім того, синоптики проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які саме сільськогосподарські культури найбільше постраждали від інтенсивних заморозків.

Також РБК-Україна раніше публікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури
РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет