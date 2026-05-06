РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури

06:30 06.05.2026 Ср
Що відомо про атаку на регіон?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури Фото: обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNSODE)
Російські окупанти завдали ударів по місту Запоріжжя. Під атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні о 06:03.

Іван Федоров не уточнив, коли сталася атака. Однак зауважимо, що починаючи 00:00 - тобто від моменту старту перемир'я, яке оголосила Україна - у Запорізькій області двічі оголошували тривогу через загрозу застосування дронів і КАБів, а також було чути вибухи

Причому пуски КАБів приблизно о п'ятій ранку офіційно фіксували Повітряні сили ЗСУ. Тож, ймовірно, місто було атаковано вже під час того, як діяв режим "тиші".

Також ми інформували, що попри почате Україною перемир'я, вночі у прифронтових регіонах все одно продовжувалися тривоги. Хоча й фіксації дронів і КАБів - дійсно були рідше, ніж в інші дні.

Режим "тиші" між Україною та РФ

Нагадаємо, минулого тижня між главою Кремля Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова, під час якої диктатор РФ заявив про готовність оголосити перемир’я з Україною на час святкування "дня перемоги".

Уже на початку цього тижня в Міноборони РФ офіційно заявили, що Путін віддав наказ зупинити бойові дії 8 і 9 травня.

Однак президент України Володимир Зеленський запропонував не чекати цих дат і розпочати перемир'я в ніч з 5 на 6 травня. Тоді ж глава МЗС України Андрій Сибіга сказав, що це реальна пропозиція Києва закінчити війну, і що цей день покаже, чи хоче того ж Росія.

