РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні о 06:03.

Іван Федоров не уточнив, коли сталася атака. Однак зауважимо, що починаючи 00:00 - тобто від моменту старту перемир'я, яке оголосила Україна - у Запорізькій області двічі оголошували тривогу через загрозу застосування дронів і КАБів, а також було чути вибухи

Причому пуски КАБів приблизно о п'ятій ранку офіційно фіксували Повітряні сили ЗСУ. Тож, ймовірно, місто було атаковано вже під час того, як діяв режим "тиші".

Також ми інформували, що попри почате Україною перемир'я, вночі у прифронтових регіонах все одно продовжувалися тривоги. Хоча й фіксації дронів і КАБів - дійсно були рідше, ніж в інші дні.