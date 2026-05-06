РФ атакувала Запоріжжя: під ударом об'єкт промислової інфраструктури
Російські окупанти завдали ударів по місту Запоріжжя. Під атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні о 06:03.
Іван Федоров не уточнив, коли сталася атака. Однак зауважимо, що починаючи 00:00 - тобто від моменту старту перемир'я, яке оголосила Україна - у Запорізькій області двічі оголошували тривогу через загрозу застосування дронів і КАБів, а також було чути вибухи
Причому пуски КАБів приблизно о п'ятій ранку офіційно фіксували Повітряні сили ЗСУ. Тож, ймовірно, місто було атаковано вже під час того, як діяв режим "тиші".
Також ми інформували, що попри почате Україною перемир'я, вночі у прифронтових регіонах все одно продовжувалися тривоги. Хоча й фіксації дронів і КАБів - дійсно були рідше, ніж в інші дні.
Режим "тиші" між Україною та РФ
Нагадаємо, минулого тижня між главою Кремля Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова, під час якої диктатор РФ заявив про готовність оголосити перемир’я з Україною на час святкування "дня перемоги".
Уже на початку цього тижня в Міноборони РФ офіційно заявили, що Путін віддав наказ зупинити бойові дії 8 і 9 травня.
Однак президент України Володимир Зеленський запропонував не чекати цих дат і розпочати перемир'я в ніч з 5 на 6 травня. Тоді ж глава МЗС України Андрій Сибіга сказав, що це реальна пропозиція Києва закінчити війну, і що цей день покаже, чи хоче того ж Росія.