ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня

07:00 06.05.2026 Ср
2 мин
В некоторых областях температура будет ниже +20
aimg Ирина Глухова
Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 6 мая (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 6 мая, в Украине сохранится по-летнему теплая погода. В большинстве областей температура поднимется до +27 градусов, однако на юге будет несколько прохладнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: Вместо летних +29 в Украину идут дожди с грозами: какая погода будет завтра и когда все изменится

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, сегодня днем температура воздуха составит +22...+27 градусов. Только на юге страны будет свежее - около +17...+21 градуса.

В целом по Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Осадки маловероятны в большинстве регионов.

Только на Луганщине возможны локальные дожди, а ближе к вечерукратковременные осадки могут появиться в западных областях.

Температура воздуха по регионам:

  • В западных областях ожидается самая теплая погода. Днем температура составит +24...+26 градусов, местами до +26. Ночью воздух остынет до +12...+14. Будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью, осадки маловероятны.
  • На севере также будет по-летнему тепло. Днем +24...+26 градусов, ночью +12...+15. Погода в основном сухая и солнечная, без существенных осадков.
  • В центральных регионах температура немного ниже, но все еще комфортная: днем +21...+25 градусов, местами до +24, ночью +8...+11. Ожидается переменная облачность, без значительных осадков.
  • На востоке Украины будет умеренно тепло. Дневная температура составит +20...+23 градуса, местами до +23, ночью +5...+10. Возможны локальные дожди, особенно в отдельных районах Луганской области.
  • Южные области остаются самыми прохладными. Днем +15...+23 градуса (на побережье местами +15...+17), ночью +8...+10. Погода преимущественно сухая, с небольшой облачностью.

Украину накрыло летнее тепло до +27: какие регионы не почувствуют жары сегодня

Фото: карта погоды в Украине на 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем повысится до +25...+26 градусов.

Что дальше с погодой

По предварительным прогнозам, в конце недели в Украине изменится погода. Ожидаются дожди и грозы, а также постепенное снижение температуры воздуха.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, какой в целом ожидается погода в Украине в мае.

Кроме того, синоптики проанализировали погодные условия в конце апреля и объяснили, какие именно сельскохозяйственные культуры больше всего пострадали от интенсивных заморозков.

Также РБК-Украина ранее публиковало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры
РФ атаковала Запорожье: под ударом объект промышленной инфраструктуры
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет