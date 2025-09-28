Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Масштабно ворожі безпілотники почали залітати в Україну орієнтовно з 23:00 в суботу, 27 вересня.

О 00:08 "Шахеди" рухалися на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

Станом на 00:39 ворожі дрони рухалися:

в акваторії Чорного моря та в районі Сарата на Одещині;

з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину;

у напрямку громади Маяки на Одещині;

в напрямку Запоріжжя.

Станом на 00:52 російські "Шахеди" рухалися:

на півночі Сумщини, курсом на південь;

на заході Харківщини, курсом на захід;

на Дніпропетровщині, в напрямку Донеччини;

на півдні Чернігівщини, на Київщину;

на Херсонщині та Миколаївщині ворожі безпілотники, курсом на північно-західний напрямок;

частина БпЛА через Новий Буг наближаються до Кіровоградщини.

О 00:57 ударні БпЛА рухалися в напрямку міста Білгород-Дністровський та у напрямку міста Чорноморськ Одеської області.

За даними моніторингових каналів, наразі у повітряному просторі України близько 30 ворожих дронів.

Станом на 01:35 карта повітряних тривог України виглядала так: