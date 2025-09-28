UA

Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Фото: росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Масштабно ворожі безпілотники почали залітати в Україну орієнтовно з 23:00 в суботу, 27 вересня.

О 00:08 "Шахеди" рухалися на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

Станом на 00:39 ворожі дрони рухалися:

  • в акваторії Чорного моря та в районі Сарата на Одещині;
  • з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину;
  • у напрямку громади Маяки на Одещині;
  • в напрямку Запоріжжя.

Станом на 00:52 російські "Шахеди" рухалися:

  • на півночі Сумщини, курсом на південь;
  • на заході Харківщини, курсом на захід;
  • на Дніпропетровщині, в напрямку Донеччини;
  • на півдні Чернігівщини, на Київщину;
  • на Херсонщині та Миколаївщині ворожі безпілотники, курсом на північно-західний напрямок;
  • частина БпЛА через Новий Буг наближаються до Кіровоградщини.

О 00:57 ударні БпЛА рухалися в напрямку міста Білгород-Дністровський та у напрямку міста Чорноморськ Одеської області.

За даними моніторингових каналів, наразі у повітряному просторі України близько 30 ворожих дронів.

Станом на 01:35 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари росіян

Вдень у суботу, 27 вересня, російські загарбники вдарили дроном по цивільному автомобілю в Сумській області. Загинув чоловік.

Також загарбники атакували безпілотником газову службу на Сумщині, коли фахівці ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

Минулої ночі армія РФ випустила по Україні 115 дронів. Сили ППО знешкодили 97 цілей.

Додамо, що в Одеській області ворожі "Шахеди" пошкодили інфраструктуру "Укрзалізниці".

