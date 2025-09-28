RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Масштабно вражеские беспилотники начали залетать в Украину ориентировочно с 23:00 в субботу, 27 сентября.

В 00:08 "Шахеды" двигались на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

По состоянию на 00:39 вражеские дроны двигались:

  • в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области;
  • с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину;
  • в направлении общины Маяки в Одесской области;
  • в направлении Запорожья.

По состоянию на 00:52 российские "Шахеды" двигались:

  • на севере Сумской области, курсом на юг;
  • на западе Харьковской области, курсом на запад;
  • в Днепропетровской области, в направлении Донецкой области;
  • на юге Черниговской области, в Киевскую область;
  • в Херсонской и Николаевской областях вражеские беспилотники, курсом на северо-западное направление;
  • часть БПЛА через Новый Буг приближаются к Кировоградской области.

В 00:57 ударные БпЛА двигались в направлении города Белгород-Днестровский и в направлении города Черноморск Одесской области.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 вражеских дронов.

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары россиян

Днем в субботу, 27 сентября, российские захватчики ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Погиб мужчина.

Также захватчики атаковали беспилотником газовую службу в Сумской области, когда специалисты ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

Прошлой ночью армия РФ выпустила по Украине 115 дронов. Силы ПВО обезвредили 97 целей.

Добавим, что в Одесской области вражеские "Шахеды" повредили инфраструктуру "Укрзализныци".

Война в УкраинеАтака дронов