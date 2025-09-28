Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Российская армия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Масштабно вражеские беспилотники начали залетать в Украину ориентировочно с 23:00 в субботу, 27 сентября.
В 00:08 "Шахеды" двигались на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
По состоянию на 00:39 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 00:52 российские "Шахеды" двигались:
В 00:57 ударные БпЛА двигались в направлении города Белгород-Днестровский и в направлении города Черноморск Одесской области.
По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 вражеских дронов.
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Днем в субботу, 27 сентября, российские захватчики ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Погиб мужчина.
Также захватчики атаковали беспилотником газовую службу в Сумской области, когда специалисты ликвидировали последствия предыдущего обстрела.
Прошлой ночью армия РФ выпустила по Украине 115 дронов. Силы ПВО обезвредили 97 целей.
Добавим, что в Одесской области вражеские "Шахеды" повредили инфраструктуру "Укрзализныци".