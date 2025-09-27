Росіяни прицільно атакували автівку у Сумській області: загинув чоловік

Російська армія у суботу, 27 вересня, атакувала цивільне авто у Сумській області. Внаслідок цинічного удару загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Ще один чоловік поранений внаслідок ворожої атаки, його доставили до лікарні.

Як зазначається, ворог атакував цивільний автомобіль у селі Зноб-Новгородської громади. Російський безпілотник поцілив прямо у лобове скло автомобіля.

Обстріл України

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну, запустивши 115 дронів, серед яких 70 були типу "Шахед". Підрозділи ППО зуміли збити 97 ворожих безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання 17 ударних дронів у шести різних локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у двох місцях.

Під час атаки ворог вдарив по Запоріжжю, де було зруйновано супермаркет АТБ. Також окупанти атакували сьогодні Вінницьку область. В Одеській області ворожі дрони пошкодили об’єкти залізничної інфраструктури.

Як відомо, загарбники цинічно атакували бригаду газовиків у Сумській області.