Дрони РФ атакували залізницю в Одеській області: низка потягів затримується

Російські окупанти знову атакували українську залізницю в ніч на 27 вересня. Цього разу під ударом була інфраструктура в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено, але є затримки.

Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform