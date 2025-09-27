Дрони РФ атакували залізницю в Одеській області: низка потягів затримується
Російські окупанти знову атакували українську залізницю в ніч на 27 вересня. Цього разу під ударом була інфраструктура в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження", - йдеться у повідомленні.
За даними "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено, але є затримки.
Слідкувати за запізненням поїздів можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Удари по залізниці
Нагадаємо, росіяни активізували удари по українській залізниці. Так, 17 вересня Росія вдарила по підстанціях "Укрзалізниці". Внаслідок чого понад 20 поїздів затримувалися, а деякі рейси скасували.
Також 25 вересня у Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.
Днями глава "Укрзалізниці" розповів, що у Росії нова тактика - ворожі "Шахеди" тепер полюють на локомотиви.