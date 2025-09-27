Вночі Росія випустила по Україні 115 дронів: сили ППО знищили 97

Зафіксовано 17 влучань у шести локаціях, уламки збитих дронів впали ще у двох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З 21:00 26 вересня Росія розпочала масовану атаку, випустивши по Україні 115 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди в тимчасово окупованому Криму. Більше ніж 70 це були саме "Шахеди".

Як працювала українська оборона

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також активно застосовувались безпілотні системи.

Результати роботи ППО

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано 17 влучань ударних дронів на шести локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників упали ще у двох місцях.

Фото: результати роботи ППО (Повітряні сили ЗСУ)