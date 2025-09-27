ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вночі Росія випустила по Україні 115 дронів: сили ППО знищили 97

Україна , Субота 27 вересня 2025 09:36
UA EN RU
Вночі Росія випустила по Україні 115 дронів: сили ППО знищили 97 Фоо: більшість ворожих дронів ППО збила (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Зафіксовано 17 влучань у шести локаціях, уламки збитих дронів впали ще у двох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З 21:00 26 вересня Росія розпочала масовану атаку, випустивши по Україні 115 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди в тимчасово окупованому Криму. Більше ніж 70 це були саме "Шахеди".

Як працювала українська оборона

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також активно застосовувались безпілотні системи.

Результати роботи ППО

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона змогла знищити або подавити 97 дронів противника різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано 17 влучань ударних дронів на шести локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників упали ще у двох місцях.

Вночі Росія випустила по Україні 115 дронів: сили ППО знищили 97Фото: результати роботи ППО (Повітряні сили ЗСУ)

Нічна атака РФ

Російські окупанти в ніч на 27 вересня вчергове атакували Вінницьку область дронами. Є влучання у критичну інфраструктуру.

Також росіяни в ніч на 27 вересня вдарили дронами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла, а також зруйновано продуктовий магазин відомої мережі АТБ.

Крім того, сьогодні під атакою російських дронів опинилася залізнична інфраструктура Одещини. Є пошкодження.

За даними "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів. Поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів. Рух поїздів уже відновлено, але є затримки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"