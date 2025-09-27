Окупанти вдарили по бригаді газовиків у Сумській області
Російські загарбники цинічно атакували бригаду газиків у Сумській області. Ворог направив дрон, коли фахівці працювали на місці пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що аварійна бригада виїхала в село, щоб локалізувати пошкодження мереж після авіаудару. Під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків.
Газовики не постраждали, але авто бригади - знищене.
"Навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів газовики працюють в посиленому режимі. Адже у більшості населених пунктів газ - це єдина можливість приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю", - додав Корецький.
Фото: росіяни атакували газовиків у Сумській області (t.me/NaftogazUA)
Обстріл України
В ніч на 27 вересня росіяни випустили по Україні 115 дронів, з них 70 - "Шахеди". Сили ППО знешкодили 97 ворожих БпЛА.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на 2 локаціях.
Цієї ночі окупанти атакували Запоріжжя, зруйнувавши у місті супермаркет АТБ. Також під ударом була Вінницька область.
В Одеській області ворожі дрони пошкодили залізничну інфраструктуру.