Окупанти вдарили по бригаді газовиків у Сумській області

Російські загарбники цинічно атакували бригаду газиків у Сумській області. Ворог направив дрон, коли фахівці працювали на місці пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що аварійна бригада виїхала в село, щоб локалізувати пошкодження мереж після авіаудару. Під час аварійних робіт ворог свідомо направив дрон у службове авто газовиків.

Газовики не постраждали, але авто бригади - знищене.

"Навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів газовики працюють в посиленому режимі. Адже у більшості населених пунктів газ - це єдина можливість приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю", - додав Корецький.



Фото: росіяни атакували газовиків у Сумській області (t.me/NaftogazUA)