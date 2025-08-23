Україну атакують російські дрони: де загроза ударів

"Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку", - повідомили військові о 02:00.

Зазначимо, що другий захід ворожих дронів за ніч.

О 00:28 російські "Шахеди" вже атакували Україну та рухалися:

на півночі Чернігівської області;

декілька груп БпЛА на Сумській області в південно-західному напрямку;

група БпЛА в Донецькій області (Покровський район).

О 05:48 Повітряні сили повідомили про рух дронів з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

О 05:59 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.

О 06:02 військові повідомили про наближення ворожого дрону повз Бровари у напрямку Києва.

О 06:09 Повітряні сили повідомили про рух другого безпілотника на Київщині курсом на Вишеньки.

О 06:19 ворожий дрон змінив курс на Васильків Київської області.

О 06:32 було оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві.

Тим часом "Шахед" рухається курсом на Фастів.

О 06:40 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА курсом на Білу Церкву.

Станом на 07:11 карта повітряних тривог України виглядала так: