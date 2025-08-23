Україну атакують російські дрони: де загроза ударів

Російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
"Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку", - повідомили військові о 02:00.
Зазначимо, що другий захід ворожих дронів за ніч.
О 00:28 російські "Шахеди" вже атакували Україну та рухалися:
О 05:48 Повітряні сили повідомили про рух дронів з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).
О 05:59 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.
О 06:02 військові повідомили про наближення ворожого дрону повз Бровари у напрямку Києва.
О 06:09 Повітряні сили повідомили про рух другого безпілотника на Київщині курсом на Вишеньки.
О 06:19 ворожий дрон змінив курс на Васильків Київської області.
О 06:32 було оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві.
Тим часом "Шахед" рухається курсом на Фастів.
О 06:40 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА курсом на Білу Церкву.
Станом на 07:11 карта повітряних тривог України виглядала так:
За минулу добу російські терористи понад 40 разів обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Також цієї ночі ворог атакував "Шахедами" з посиленою бойовою частиною місто Конотоп у Сумській області.
Вранці 22 серпня російські загарбники кілька разів масовано обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок атак у місті зникло газопостачання.