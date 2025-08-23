ua en ru
Конотоп масовано атакували "Шахеди": у місті лунали потужні вибухи

Конотоп, Субота 23 серпня 2025 02:01
Конотоп масовано атакували "Шахеди": у місті лунали потужні вибухи Фото: місто атакували безпілотниками з посиленою бойовою частиною (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники обстріляли ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною місто Конотоп (Сумська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Близько 01:00 мер повідомив про рух першої групи дронів із Чернігівської області в напрямку міста.

Безпілотники наближалися з напрямку селищ Черенеча Слобідка та Дубов'язівка.

"Шахеди йдуть у повній темноті і їм що день, що ніч - немає різниці. У них супутникова система наведення", - написав Семеніхін о 01:10.

О 01:13 в місті пролунали вибухи. Міський голова оприлюднив кілька аудіозаписів, на яких чути потужні вибухи через прильоти і роботу ППО.

"Бойова частина не менше 90 кілограм точно!!!", - написав мер.

Семеніхін також не виключив повторного удару "Шахедами" впродовж ночі.

"В ближньому і середньому радіусі поки чисто. Одне в районі Недригайлова. Але ще дуже імовірні удари. До 10 штук. Імовірність більше 90%", - зазначив він.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.

Крім того, 22 серпня загарбники обстріляли рятувальників у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині. Внаслідок удару виникла пожежа.

Ввечері 15 серпня російський дрон вдарив по центральному ринку в Сумах. Згоріли кілька торгових павільйонів.

