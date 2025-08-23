Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов

"Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - сообщили военные в 02:00.

Отметим, что второй заход вражеских дронов за ночь.

В 00:28 российские "Шахеды" уже атаковали Украину и двигались:

на севере Черниговской области;

несколько групп БпЛА на Сумской области в юго-западном направлении;

группа БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

По состоянию на 01:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так: