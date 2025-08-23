RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов

Фото: российские террористы запустили ударные дроны по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

"Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - сообщили военные в 02:00.

Отметим, что второй заход вражеских дронов за ночь.

В 00:28 российские "Шахеды" уже атаковали Украину и двигались:

  • на севере Черниговской области;
  • несколько групп БпЛА на Сумской области в юго-западном направлении;
  • группа БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

По состоянию на 01:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

