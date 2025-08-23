Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов

Российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
"Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - сообщили военные в 02:00.
Отметим, что второй заход вражеских дронов за ночь.
В 00:28 российские "Шахеды" уже атаковали Украину и двигались:
По состоянию на 01:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
За минувшие сутки российские террористы более 40 раз обстреляли город Краматорск Донецкой области.
Также этой ночью враг атаковал "Шахедами" с усиленной боевой частью город Конотоп в Сумской области.
Утром 22 августа российские захватчики несколько раз массированно обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате атак в городе исчезло газоснабжение.