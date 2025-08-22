Костянтинівка у вогні, росіяни скинули ФАБи та завдавали удари дронами: кадри наслідків

З початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка, що призвело до значних руйнувань.Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника МВА Сергія Горбунова .

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250.

За даними місцевої влади, атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Обстріли Костянтинівки

Варто нагадати, що Костянтинівка постійно зазнає ворожих атак. Через близькість до лінії фронту на Донеччині місто неодноразово ставало ціллю російських обстрілів, у тому числі із застосуванням авіаційних бомб, ракет та ударних дронів.

Так, 20 серпня російські загарбники завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці. Тоді через атаку загинули три людини, ще четверо - поранені.

19 серпня, окупанти також завдали одразу два потужні авіаудари по місту. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукали людей.

Перед тим жертвами атаки у Костянтинівці стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.