Українцям загрожує штраф за популярне весняне порушення: про що йдеться

Із приходом тепла в Україні активізувалася торгівля ранньоквітучими рослинами. Проте за збирання, перевезення та продаж первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність.

РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА розповідає, що такі дії руйнують екосистему та караються значними грошовими стягненнями.

Головне: За незаконний збір та продаж первоцвітів українцям загрожують штрафи до 3 655 гривень .

. Окрім штрафу, за кожну зірвану квітку нараховується компенсація - від 37 до 62 гривень .

. Під забороною опинилися підсніжники, проліски, шафрани та черемша (цибуля ведмежа) .

. Навіть вирощування червонокнижних рослин удома не дає права на їхній продаж.

Первоцвіти є критично важливими для бджіл та джмелів, що прокидаються після зими.

Які штрафи загрожують порушникам

Відповідно до законів "Про Червону книгу України" та "Про рослинний світ", за незаконний збут або розповсюдження рослин передбачені такі санкції:

за звичайні первоцвіти - штраф від 510 до 1 700 гривень.

штраф від 510 до 1 700 гривень. за червонокнижні види (або збір у заповідниках) - від 1 700 до 3 655 гривень із конфіскацією рослин.

Директор департаменту екології Львівської ОВА Володимир Корда наголосив, що комерційне використання таких видів заборонене навіть у тому випадку, якщо ви виростили їх самостійно в домашніх умовах.

Компенсація за кожну квітку

Окрім основного штрафу, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну зірвану одиницю рослини:

черемша (цибуля ведмежа) - 62 гривні за одну рослину;

- 62 гривні за одну рослину; підсніжники та шафрани (крокуси) - від 49 до 62 гривень;

- від 49 до 62 гривень; сон-трава - від 37 до 62 гривень.

Чому не можна зривати первоцвіти

Ці квіти є першим джерелом нектару для комах-запилювачів після зими. Їхнє масове збирання на букети разом із цибулинами призводить до поступового зникнення видів, оскільки більшість із них відновлюються дуже повільно.

Фахівці закликають дотримуватися простих правил: