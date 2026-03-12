ua en ru
Багаття ціною 30 тисяч: українцям нагадали про штраф за спалювання трави

21:28 12.03.2026 Чт
2 хв
Найбільші стягнення загрожують посадовцям
aimg Тетяна Веремєєва
Багаття ціною 30 тисяч: українцям нагадали про штраф за спалювання трави Фото: Спалювання сухої трави (Getty Images)

З приходом весняного тепла у столиці почастішали випадки спалювання сухої трави. Водночас навіть невелике багаття може за лічені хвилини перерости в неконтрольовану пожежу, а за такі дії передбачені штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Читайте також: Проліски за 3600 гривень: які штрафи загрожують українцям за продаж первоцвітів

Суми штрафів для порушників

За випалювання сухої трави та листя законодавством передбачені наступні санкції:

  • для громадян - від 3 060 до 6 120 гривень;
  • на територіях природно-заповідного фонду - від 6 120 до 12 240 гривень;
  • для посадових осіб - до 30 600 гривень.

Наслідки для екосистеми

Директор Департаменту Павло Іванов підкреслив, що такі підпали є серйозною небезпекою для здоров'я людей, оскільки в повітря потрапляють канцерогенні сполуки, оксиди азоту та бензопірени.

Фахівці зазначають, що вогонь руйнує мікроорганізми у ґрунті та призводить до його промерзання в кілька разів сильніше за норму. Також у пожежах масово гинуть тварини та птахи: зайченята, їжаки, плазуни та жаби.

Що робити, якщо ви помітили підпал

Киян закликають бути відповідальними та діяти за алгоритмом:

  • зафіксувати порушення на фото або відео;
  • викликати рятувальників або поліцію за номерами 101 або 102;
  • за можливості пояснити паліям небезпеку їхніх дій.

Нагадаємо, за куріння у громадських місцях в Україні передбачені штрафи, причому заборона стосується не лише звичайних сигарет, а й електронних, пристроїв для нагрівання тютюну та кальянів. Курити не можна у транспорті, закладах освіти, лікарнях, ресторанах, на зупинках, дитячих майданчиках та в інших громадських місцях.

РБК-Україна також розповідало, що в Україні з 15 лютого до 31 березня діє нерестова заборона на вилов щуки. За незаконний вилов передбачені штрафи або кримінальна відповідальність, а компенсація за одну впійману щуку становить 3 468 гривень.

