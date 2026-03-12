Багаття ціною 30 тисяч: українцям нагадали про штраф за спалювання трави

З приходом весняного тепла у столиці почастішали випадки спалювання сухої трави. Водночас навіть невелике багаття може за лічені хвилини перерости в неконтрольовану пожежу, а за такі дії передбачені штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Суми штрафів для порушників

За випалювання сухої трави та листя законодавством передбачені наступні санкції:

для громадян - від 3 060 до 6 120 гривень;

від 3 060 до 6 120 гривень; на територіях природно-заповідного фонду - від 6 120 до 12 240 гривень;

від 6 120 до 12 240 гривень; для посадових осіб - до 30 600 гривень.

Наслідки для екосистеми

Директор Департаменту Павло Іванов підкреслив, що такі підпали є серйозною небезпекою для здоров'я людей, оскільки в повітря потрапляють канцерогенні сполуки, оксиди азоту та бензопірени.

Фахівці зазначають, що вогонь руйнує мікроорганізми у ґрунті та призводить до його промерзання в кілька разів сильніше за норму. Також у пожежах масово гинуть тварини та птахи: зайченята, їжаки, плазуни та жаби.

Що робити, якщо ви помітили підпал

Киян закликають бути відповідальними та діяти за алгоритмом: