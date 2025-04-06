Які квіти з Червоної книги дозволено збирати: відповідь еколога

Не всі квіти з Червоної книги заборонено зривати. Деякі ранньовесняні рослини можна збирати, не завдаючи їм шкоди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік НАН, еколог та геоботанік Яків Дідух.

За його словами, якщо кожного року зривати первоцвіти, їх популяція знищується. Еколог зазначив, що черемша або цибуля ведмежа не перебувають під забороною.

"Але є ранньовесняні квіти такі, як черемша або цибуля ведмежа, вона теж занесене до Червоної книги. Насправді наші дослідження показують, що вона не страждає від того, що люди її збирають, оскільки вони зривають тільки зелень. Вона зараз розширює свій ареал", - пояснив Дідух.

Він додав, що люди вдома культивують ці рослини, а в західній Європі виводять нові сорти. Тому забороняти її продавати на ринках не потрібно.

"А от первоцвіти: підсніжники, проліски, сон-траву - треба берегти, бо під впливом інтенсивного зривання ці рослини зникають", - нагадав еколог.