ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцам грозит штраф за популярное весеннее нарушение: о чем идет речь

06:40 14.03.2026 Сб
2 мин
Штрафы грозят и тем, кто покупает первоцветы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Продажа первоцветов в Украине незаконна (freepik.com)

С приходом тепла в Украине активизировалась торговля раннецветущими растениями. Однако за сбор, перевозку и продажу первоцветов предусмотрена административная ответственность.

РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА рассказывает, что такие действия разрушают экосистему и наказываются значительными денежными взысканиями.

Главное:

  • За незаконный сбор и продажу первоцветов украинцам грозят штрафы до 3 655 гривен.
  • Кроме штрафа, за каждый сорванный цветок начисляется компенсация - от 37 до 62 гривен.
  • Под запретом оказались подснежники, пролиски, шафраны и черемша (лук медвежий).
  • Даже выращивание краснокнижных растений дома не дает права на их продажу.
  • Первоцветы критически важны для пчел и шмелей, которые просыпаются после зимы.

Какие штрафы грозят нарушителям

Согласно законам "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", за незаконный сбыт или распространение растений предусмотрены следующие санкции:

  • за обычные первоцветы - штраф от 510 до 1 700 гривен.
  • за краснокнижные виды (или сбор в заповедниках) - от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.

Директор департамента экологии Львовской ОВА Владимир Корда отметил, что коммерческое использование таких видов запрещено даже в том случае, если вы вырастили их самостоятельно в домашних условиях.

Компенсация за каждый цветок

Кроме основного штрафа, нарушитель обязан возместить убытки за каждую сорванную единицу растения:

  • черемша (лук медвежий) - 62 гривны за одно растение;
  • подснежники и шафраны (крокусы) - от 49 до 62 гривен;
  • сон-трава - от 37 до 62 гривен.

Почему нельзя срывать первоцветы

Эти цветы являются первым источником нектара для насекомых-опылителей после зимы. Их массовый сбор на букеты вместе с луковицами приводит к постепенному исчезновению видов, поскольку большинство из них восстанавливаются очень медленно.

Специалисты призывают придерживаться простых правил:

  • не срывать дикорастущие цветы;
  • не покупать их на стихийных рынках;
  • объяснять детям важность сохранения природы;
  • сообщать в полицию (102) о фактах незаконной торговли.

РБК-Украина ранее писало, что в Киеве участились случаи сжигания сухой травы, что может быстро привести к масштабным пожарам. В КГГА напоминают, что за такие действия предусмотрены штрафы от 3 060 до 6 120 гривен, а в заповедных зонах - до 12 240 гривен.

Также мы рассказывали о еще одном весеннем ограничении в Украине. Так, с 15 февраля до 31 марта действует нерестовый запрет на вылов щуки. За незаконный вылов предусмотрены штрафы до 3 468 гривен или уголовная ответственность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Рослини подснежники Штрафы Цветок
Новости
