Украинцам грозит штраф за популярное весеннее нарушение: о чем идет речь
С приходом тепла в Украине активизировалась торговля раннецветущими растениями. Однако за сбор, перевозку и продажу первоцветов предусмотрена административная ответственность.
РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА рассказывает, что такие действия разрушают экосистему и наказываются значительными денежными взысканиями.
Главное:
- За незаконный сбор и продажу первоцветов украинцам грозят штрафы до 3 655 гривен.
- Кроме штрафа, за каждый сорванный цветок начисляется компенсация - от 37 до 62 гривен.
- Под запретом оказались подснежники, пролиски, шафраны и черемша (лук медвежий).
- Даже выращивание краснокнижных растений дома не дает права на их продажу.
- Первоцветы критически важны для пчел и шмелей, которые просыпаются после зимы.
Какие штрафы грозят нарушителям
Согласно законам "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", за незаконный сбыт или распространение растений предусмотрены следующие санкции:
- за обычные первоцветы - штраф от 510 до 1 700 гривен.
- за краснокнижные виды (или сбор в заповедниках) - от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.
Директор департамента экологии Львовской ОВА Владимир Корда отметил, что коммерческое использование таких видов запрещено даже в том случае, если вы вырастили их самостоятельно в домашних условиях.
Компенсация за каждый цветок
Кроме основного штрафа, нарушитель обязан возместить убытки за каждую сорванную единицу растения:
- черемша (лук медвежий) - 62 гривны за одно растение;
- подснежники и шафраны (крокусы) - от 49 до 62 гривен;
- сон-трава - от 37 до 62 гривен.
Почему нельзя срывать первоцветы
Эти цветы являются первым источником нектара для насекомых-опылителей после зимы. Их массовый сбор на букеты вместе с луковицами приводит к постепенному исчезновению видов, поскольку большинство из них восстанавливаются очень медленно.
Специалисты призывают придерживаться простых правил:
- не срывать дикорастущие цветы;
- не покупать их на стихийных рынках;
- объяснять детям важность сохранения природы;
- сообщать в полицию (102) о фактах незаконной торговли.
РБК-Украина ранее писало, что в Киеве участились случаи сжигания сухой травы, что может быстро привести к масштабным пожарам. В КГГА напоминают, что за такие действия предусмотрены штрафы от 3 060 до 6 120 гривен, а в заповедных зонах - до 12 240 гривен.
Также мы рассказывали о еще одном весеннем ограничении в Украине. Так, с 15 февраля до 31 марта действует нерестовый запрет на вылов щуки. За незаконный вылов предусмотрены штрафы до 3 468 гривен или уголовная ответственность.