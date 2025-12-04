Українцям повернули важливі онлайн-послуги: що знову доступно в Кабінеті водія

У Кабінеті водія відновили онлайн-послуги з бронювання та відповідального зберігання номерних знаків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Згідно з інформацією ГСЦ МВС від четверга, 4 грудня, у Кабінеті водія знову доступні онлайн-послуги:
Українцям нагадали, що ці сервіси дають можливість:
Уточнюється, що відновлені послуги доступні також і в застосунку "Кабінет Водія".
Ця послуга дозволяє обрати та забронювати номерні знаки на період 15 днів.
"Це зручно, коли громадянин тільки планує реєстрацію транспортного засобу або бажає закріпити бажаний номер заздалегідь", - розповіли у ГСЦ МВС.
Зазначається, що після оформлення бронювання номерні знаки чекатимуть власника в обраному сервісному центрі МВС.
Українцям пояснили також, що коли клієнт не встигає закріпити свої номерні знаки вчасно - він може продовжити термін їх зберігання, обравши один із варіантів:
"Обидві послуги доступні онлайн і оформлюються у кілька кліків у Кабінеті водія", - додали у прес-службі Головного сервісного центру.
Насамкінець у ГСЦ МВС розповіли, як скористатись цими онлайн-послугами:
