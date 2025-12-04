Украинцам вернули важные онлайн-услуги: что снова доступно в Кабинете водителя

В Кабинете водителя возобновили онлайн-услуги по бронированию и ответственному хранению номерных знаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Согласно информации ГСЦ МВД от четверга, 4 декабря, в Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги:
Украинцам напомнили, что эти сервисы дают возможность:
Уточняется, что восстановленные услуги доступны также и в приложении "Кабинет Водителя".
Эта услуга позволяет выбрать и забронировать номерные знаки на период 15 дней.
"Это удобно, когда гражданин только планирует регистрацию транспортного средства или хочет закрепить желаемый номер заранее", - рассказали в ГСЦ МВД.
Отмечается, что после оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.
Украинцам объяснили также, что когда клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя - он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:
"Обе услуги доступны онлайн и оформляются в несколько кликов в Кабинете водителя", - добавили в пресс-службе Главного сервисного центра.
В завершение в ГСЦ МВД рассказали, как воспользоваться этими онлайн-услугами:
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли перерегистрировать авто на другого человека и сохранить номерной знак.
Кроме того, мы объясняли, зачем украинским водителям нужно проверять номерные знаки перед выездом.
Читайте также, что украинцам делать с уничтоженным авто во время войны (если, например, транспорт сгорел или был разбит).