Українцям почали виплачувати "зимову тисячу": на що можна витратити гроші

Українцям почали нараховувати виплати в межах програми "Зимова підтримка" - державної допомоги у розмірі 1 000 гривень на базові зимові витрати.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт програми.
Оформити кошти можна до 24 грудня, а використати - лише на визначені категорії товарів і послуг до 30 червня 2026 року. Після цього невитрачені кошти буде повернено державі.
Головна особливість програми - кошти мають цільове призначення. Витратити їх можна лише безготівково, у категоріях, визначених державою. Зняти готівку неможливо.
Українці можуть оплатити:
Виплата доступна всім українцям, які перебувають в Україні. Один громадянин може отримати лише одну допомогу, але на кожну дитину подають окрему заявку. Для дітей заявку оформлюють батьки або опікуни.
Українці, які перебувають за кордоном, допомогу не отримають.
Подати заявку можна двома способами.
Через застосунок "Дія" (з 15 листопада):
Після цього в застосунку з’явиться статус "в обробці".
Через "Укрпошту" (з 18 листопада):
Раніше РБК-Україна розповідало про ще один компонент програми "Зимова підтримка" - виплату 6 500 гривень окремим категоріям українців. Прийом заявок на цю допомогу розпочався 21 листопада.
Крім того, взимку запрацює ініціатива "Укрзалізниці" - програма УЗ 3000, що передбачає безкоштовні квитки на поїзди для частини громадян.
В Україні також продовжує діяти програма "Національний кешбек". Її умови оновлено - детальніше про те, на які покупки можна спрямувати державний кешбек, читайте в матеріалі РБК-Україна.