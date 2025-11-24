ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Стартували виплати у рамках "зимової підтримки": хто вже отримав гроші і куди їх витратити

Понеділок 24 листопада 2025 13:19
UA EN RU
Стартували виплати у рамках "зимової підтримки": хто вже отримав гроші і куди їх витратити Фото: Українцям почали нараховувати виплати у рамках "Зимової підтримки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні офіційно стартували виплати за програмою "Зимова підтримка", за якою громадяни можуть отримати 1000 гривень на картку Національного кешбеку.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та сервіс "Дія".

Перші виплати вже на рахунках

За даними уряду, виплати за заявками, поданими з 15 листопада, уже розпочалися.

Гроші отримали:

  • 1,7 млн повнолітніх українців,
  • 253 тисячі дітей (виплати оформлюють батьки або законні представники).

У "Дії" підтвердили, що перекази "вже летять на картки" і закликали користувачів перевіряти свої рахунки.

Загалом подано понад 10 мільйонів заяв на участь у програмі.

Хто може отримати виплату

Допомога доступна всім громадянам, які перебувають на підконтрольній території України.

Заявку можна подати до 24 грудня у застосунку "Дія".

Як подати заявку

У розділі Сервіси потрібно обрати "Зимова підтримка", вказати отримувача (себе або дитину), підтягнути чи додати свідоцтво про народження, вибрати картку Національного кешбеку, підтвердити перебування в Україні та надіслати заявку.

На що можна витратити 1000 гривень

Отримані кошти не можна знімати готівкою, однак їх дозволено використовувати на важливі витрати:

  • комунальні послуги;
  • продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних);
  • ліки та медичні препарати;
  • книги та друковану продукцію;
  • поштові послуги "Укрпошти";
  • благодійність, зокрема донати на підтримку Сил оборони.

Витратити кошти можна до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, з 15 листопада в Україні стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою українці можуть отримати одноразову виплату у 1000 гривень для підготовки до холодного сезону. Подати заявку можуть усі громадяни від 18 років (а також батьки - на дітей) через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти". Оформлення триває до 24 грудня.

Також в Україні стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для найбільш незахищених категорій населення, які можуть отримати разову виплату у 6500 гривень. Допомога призначена дітям з інвалідністю, дітям під опікою, малозабезпеченим сім’ям, ВПО та одиноким пенсіонерам. Подати заявку можна онлайн через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Фінанси Дія
Новини
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті