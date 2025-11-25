Украинцам начали выплачивать "зимнюю тысячу": на что можно потратить деньги

Украинцам начали начислять выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" - государственной помощи в размере 1 000 гривен на базовые зимние расходы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы.
Оформить средства можно до 24 декабря, а использовать - только на определенные категории товаров и услуг до 30 июня 2026 года. После этого неизрасходованные средства будут возвращены государству.
Главная особенность программы - средства имеют целевое назначение. Потратить их можно только по безналу, в категориях, определенных государством. Снять наличные невозможно.
Украинцы могут оплатить:
Выплата доступна всем украинцам, которые находятся в Украине. Один гражданин может получить только одну помощь, но на каждого ребенка подают отдельную заявку. Для детей заявку оформляют родители или опекуны.
Украинцы, которые находятся за границей, помощь не получат.
Подать заявку можно двумя способами.
Через приложение "Дія" (с 15 ноября):
После этого в приложении появится статус "в обработке".
Через "Укрпочту" (с 18 ноября):
Ранее РБК-Украина рассказывало о еще одном компоненте программы "Зимняя поддержка" - выплате 6 500 гривен отдельным категориям украинцев. Прием заявок на эту помощь начался 21 ноября.
Кроме того, зимой заработает инициатива "Укрзализныци" - программа УЗ 3000, предусматривающая бесплатные билеты на поезда для части граждан.
В Украине также продолжает действовать программа "Национальный кэшбек". Ее условия обновлены - подробнее о том, на какие покупки можно направить государственный кэшбэк, читайте в материале РБК-Украина.