UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українцям обіцяють "цікаву" синоптичну ситуацію: як зміниться погода і де ймовірний дощ

14:52 17.03.2026 Вт
2 хв
Вночі можуть бути морози, а завтра вдень місцями прогріє до +15°C
aimg Ірина Костенко
Завтра в Україні переважатиме хмарна погода (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні завтра залежатиме від протистояння антициклону з одного боку та вологого повітря з іншого. Температура також очікується контрастна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Весна випереджає графік: де в Україні вже "прокинулись" озимі та в якому вони стані

Як зміниться синоптична ситуація завтра

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, 18 березня синоптична ситуація в Україні складатиметься "цікаво".

Так, у нижніх шарах повітряного простору тиск зростатиме і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі.

Тим часом на висотах - зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, зумовлюючи:

  • захмарене небо;
  • на Лівобережжі місцями - невеликий дощ (вночі - з мокрим снігом).

Що буде з температурою повітря в Україні

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що завтра над Україною знаходитиметься холодна повітряна маса.

Уточнюється, що особливо відчутним її вплив буде вдень.

В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому по Україні 18 березня очікується така:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 4-9 градусів тепла.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті - до 10-15 градусів за Цельсієм.

Тим часом у південно-східній частині України прогнозують:

  • вночі - близько 1-6 градусів тепла;
  • вдень - від 7 до 12 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Україні на 18 березня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та по області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 18 березня також очікується хмарна. Без опадів.

Вітер - північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

  • вночі - від 0 до 2 градусів тепла;
  • вдень - близько 5-7 градусів тепла.

Температура повітря по області:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • вдень - близько 4-9 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, чи потеплішає в Україні до кінця тижня.

Крім того, ми пояснювали, коли в Київ офіційно прийшла метеорологічна весна та скільки реально тривала в місті зима.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на деньКліматологМетеоролог