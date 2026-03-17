Образование Деньги Изменения

Украинцам обещают "интересную" синоптическую ситуацию: как изменится погода и где вероятен дождь

14:52 17.03.2026 Вт
Ночью могут быть морозы, а завтра днем местами прогреет до +15°C
Ирина Костенко
Завтра в Украине будет преобладать облачная погода (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине завтра будет зависеть от противостояния антициклона с одной стороны и влажного воздуха с другой. Температура также ожидается контрастная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Как изменится синоптическая ситуация завтра

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, 18 марта синоптическая ситуация в Украине будет складываться "интересно".

Так, в нижних слоях воздушного пространства давление будет расти и к нам будет распространяться влияние антициклона с севера.

Между тем на высотах - будет расти влияние области низкого давления с Черного моря, обусловливая:

  • облачное небо;
  • на Левобережье местами - небольшой дождь (ночью - с мокрым снегом).

Что будет с температурой воздуха в Украине

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что завтра над Украиной будет находиться холодная воздушная масса.

Уточняется, что особенно ощутимым ее влияние будет днем.

В целом погода будет облачной. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине 18 марта ожидается такая:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 4-9 градусов тепла.

Теплее всего днем будет на Закарпатье - до 10-15 градусов по Цельсию.

Между тем в юго-восточной части Украины прогнозируют:

  • ночью - около 1-6 градусов тепла;
  • днем - от 7 до 12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по Украине на 18 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и по области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 18 марта также ожидается облачная. Без осадков.

Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - от 0 до 2 градусов тепла;
  • днем - около 5-7 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • днем - около 4-9 градусов тепла.

