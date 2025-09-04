Українцям готують нові штрафи до 51 тисячі гривень: за що доведеться заплатити

Що саме пропонує змінити проект закону

Згідно з інформацією Мельничука, урядовці підтримали нову законодавчу ініціативу під час засідання в середу, 3 вересня.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об'єкти".

Він пропонує доповнити КУпАП новою статтею 186-9.

В ній має бути передбачене встановлення відповідальності громадян:

за самовільне проникнення на військові об'єкти;

за вчинення такого правопорушення повторно впродовж року відповідно;

за вчинення таких дій в умовах особливого періоду.

Як можуть карати за це правопорушення

Згідно із запропонованими у документі змінами, передбачається встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти - шляхом встановлення штрафів (з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення).

Мельничук уточнив, що штрафи за такі правопорушення можуть становити від 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нині це - від 8 500 до 51 000 гривень).

Зазначається, що повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 КУпАП, пропонується наділити органи Національної поліції.

Тим часом повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені вищезазначеною статтею, пропонується наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)