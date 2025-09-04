Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатить

Кабинет министров принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Речь идет, в частности, о введении новых штрафов для граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно информации Мельничука, чиновники поддержали новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".
Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186-9.
В ней должно быть предусмотрено установление ответственности граждан:
Согласно предложенным в документе изменениям, предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты - путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).
Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это - от 8 500 до 51 000 гривен).
Отмечается, что полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.
Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.
Напомним, ранее мы рассказывали, за что рекордные наказания и штрафы грозят водителям в Украине.
Кроме того, мы объясняли, как власти планируют усилить ответственность в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов (как могут увеличиться штрафы за соответствующие правонарушения).
Читайте также, зачем в Украине запускают режим Defence City и какие льготы получат предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).