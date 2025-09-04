RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатить

В Украине планируют ввести серьезные штрафы по новой статье КУоАП (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Кабинет министров принял проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Речь идет, в частности, о введении новых штрафов для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что именно предлагает изменить проект закона

Согласно информации Мельничука, чиновники поддержали новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".

Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186-9.

В ней должно быть предусмотрено установление ответственности граждан:

  • за самовольное проникновение на военные объекты;
  • за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно;
  • за совершение таких действий в условиях особого периода.

Как могут наказывать за это правонарушение

Согласно предложенным в документе изменениям, предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты - путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).

Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это - от 8 500 до 51 000 гривен).

Отмечается, что полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.

Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Напомним, ранее мы рассказывали, за что рекордные наказания и штрафы грозят водителям в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как власти планируют усилить ответственность в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов (как могут увеличиться штрафы за соответствующие правонарушения).

Читайте также, зачем в Украине запускают режим Defence City и какие льготы получат предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

