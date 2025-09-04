Украинцам готовят новые штрафы до 51 тысячи гривен: за что придется заплатить

Что именно предлагает изменить проект закона

Согласно информации Мельничука, чиновники поддержали новую законодательную инициативу во время заседания в среду, 3 сентября.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты".

Он предлагает дополнить КУоАП новой статьей 186-9.

В ней должно быть предусмотрено установление ответственности граждан:

за самовольное проникновение на военные объекты;

за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно;

за совершение таких действий в условиях особого периода.

Как могут наказывать за это правонарушение

Согласно предложенным в документе изменениям, предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты - путем установления штрафов (с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения).

Мельничук уточнил, что штрафы за такие правонарушения могут составлять от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это - от 8 500 до 51 000 гривен).

Отмечается, что полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП, предлагается наделить органы Национальной полиции.

Между тем полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеупомянутой статьей, предлагается наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)