За шкоду річкам і водоймам каратимуть інакше? Кому загрожують нові штрафи
Уряд України схвалив законопроект щодо посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів. Він може збільшити штрафи за відповідні правопорушення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Що пропонує змінити законопроект і для кого
Згідно з інформацією Мельничука, урядовці підтримали законодавчу ініціативу сьогодні, 11 червня, під час засідання.
Повна назва проекту закону: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів".
Посадовець пояснив, що цей документ пропонує збільшити розмір штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
"Тобто за порушення вимог законодавства у сфері охорони та раціонального використання вод і відтворення водних ресурсів", - уточнив представник уряду у ВРУ.
Виходячи з чинної редакції КУпАП, йдеться про такі статті:
- 48 - "Порушення права державної власності на води";
- 59 - "Порушення правил охорони водних ресурсів";
- 59-1 - "Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення та засмічення";
- 60 - "Порушення правил водокористування";
- 61 - "Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і водогосподарських систем";
- 77-1 - "Самовільне випалювання рослинності або її залишків".
Мельничук повідомив, що законопроектом передбачається також розширення у КУпАП складу правопорушень такими, за які встановлена відповідальність статтею 110 Водного кодексу України.
Він уточнив, що йдеться, зокрема, про:
- недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування;
- руйнування русел річок, струмків і водотоків (або порушення природних умов поверхневого стоку) під час будівництва й експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;
- порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах і на землях водного фонду;
- перекручення чи внесення недостовірних відомостей у документи державної статистичної звітності щодо державного обліку вод.
Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Виходячи з вищесказаного, якщо Верховна Рада схвалить пізніше цей законопроект і він набуде чинності, нові (збільшені) штрафи загрожуватимуть усім фізичним та юридичним особам, які порушуватимуть правила водокористування або ж забруднюватимуть водні об'єкти.
Це може стосуватись, наприклад:
- агробізнесу або фермерів (особливо при використанні води для поливу);
- промислових підприємств (які скидають стоки або мають водоспоживання);
- компаній, які займаються будівництвом доріг, залізниць, мостів тощо;
- комунальних служб або водоканалів;
- звичайних громадян, які порушуватимуть встановлені правила водокористування чи охорони водних об'єктів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
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